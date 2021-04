3 de 14

Carola es el claro ejemplo de que el talento puede estar en cualquier lado, incluso en la llamada España Vaciada, y nacer de lo público. Esta turolense estudió en el colegio público y bilingüe Las Anejas y en el IES Francés de Aranda. Ahora termina su Bachillerato en Ciencias Sociales con la mente puesta en "la responsabilidad de mantenerme en la excelencia".

Además de sus estudios, ha terminado las enseñanzas profesionales de piano tras 10 años, ha empezado canto en el Conservatorio y toca la guitarra. De hecho ya sabe lo que es estar en el escenario actuando en algunas óperas y en lugares tan míticos como la Sagrada Familia.

Pinta y lleva en un grupo de teatro desde los cinco años por lo que es fácil entender que entre las carreras que quiere estudiar se encuentren diseño y tecnologías creativas, comunicación audiovisual o periodismo.

"Para mí, haber sacado un 10 significa un halago, un cumplido. Representa la excelencia y la perfección, y que me identifiquen con esos valores me llena de orgullo, aunque también me siento con responsabilidad".

Y tiene claro que "un 10 esconde mucho trabajo: horas estudiando hasta tarde, reflexión minuciosa y una gran capacidad de organización, y más todavía cuando hay que compaginar el instituto con 9 horas semanales en el conservatorio (sin contar el tiempo que le dedico en casa) y con otras actividades extraescolares".

Esta Beca Europa puede mostrarle más mundo, más ventanas hacia el futuro: "Me ha hecho sentir que importo. Además de demostrarme a mí misma que soy capaz de mucho más de lo que podría haber imaginado jamás. Esta experiencia me ha hecho sentirme valorada y me ha demostrado que hay alguien que deposita su confianza en mí para cambiar el mundo a mejor. Esto, a la vez que me alegra, me vuelve a hacer sentir con la responsabilidad de aprovechar la oportunidad al máximo y demostrar que no se equivocan conmigo".