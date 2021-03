Las razones por las que las mujeres conducen menos transporte sostenible pese a estar más concienciadas

Las mujeres usan menos transportes sostenibles como coches eléctricos, híbridos, patinetes o bicicletas que los hombres. En nuestro la cifra es aún baja, solo un 12% de los españoles usan este tipo de vehículos, pero los hombres superan ligeramente a las mujeres: el 15% de conductores frente al 10% de conductoras.

Así lo ha concluido el estudio Ellas conducen por la ciudad realizado por Midas y ha presentado este martes desde su nuevo taller en la Calle Conde Duque de Madrid. El estudio da una radiografía de cómo han cambiado los hábitos de movilidad de las mujeres en las grandes ciudades durante la pandemia.

Ellas conducen busca "dar visibilidad a la mujer en ámbitos tradicionalmente masculinos, ayudando a derribar mitos y estereotipos de género que afectan más a la mujer en el ámbito de la conducción". La iniciativa fue puesta en marcha por Midas en 2019 junto a la DGT y Ayuda en Acción, y cuenta con la piloto española Ana Carrasco como embajadora.

Pese a que solo un 10% de mujeres utiliza transporte sostenible, el 52% de las conductoras españolas cambiarían su modo de transporte habitual por uno sostenible. Además, de las que ya conducen vehículos sostenibles, el 45% lo hace por el medioambiente, frente al 36% de hombres que también usan este tipo de transporte.

Es decir, hay menos mujeres que hombres que usan transporte sostenible pero, de las que lo hacen, un mayor porcentaje es por motivos medioambientales.

Las razones que llevan a las mujeres a no usar este tipo de transporte son varias. La primera es que el 56% cree que en sus ciudades no se toman las suficientes medidas para reducir la contaminación. Las mujeres de Palma de Mallorca (73%), Madrid (62%) y Alicante (60%) son las que están más acuerdo con esta afirmación.

Por el contrario, el 68% de las valencianas, el 48% de las zaragozanas y el 40% de las malagueñas sí creen que se toman las medidas necesarias, justamente las tres ciudades donde hay más presencia de vehículos sostenibles. En este sentido, suspenderían Madrid, con solo un 9% de vehículos sostenibles, Bilbao (9%) y Sevilla (8%).

La segunda razón por la que las mujeres no se han pasado al vehículo sostenible es el precio. El 42% de las que afirman que cambiarían a un transporte más verde lo haría con un coche híbrido o eléctrico. Pero el 68% no lo hace porque piensa que sería más caro, mientras que el 32% afirman que la ciudad en la que viven no está preparada para estos vehículos.

Dentro de los vehículos sostenibles, en los últimos meses se ha extendido el uso de patinetes eléctricos y la bicicleta, sin embargo, en España solo el 8% de conductores lo usa de forma habitual (siendo el 10% hombres y solo un 5% mujeres).

El motivo principal por el que las mujeres no apuestan por estas alternativas es porque no se sienten seguras (65%). El 61% tiene miedo a que el resto de conductores les ponga en peligro, el 46% a no ser lo suficientemente visible para el resto de conductores (46%), y el 47% a la falta de experiencia y el miedo a caerse. Por el contrario, estos temores solo lo experimentan un 26% de los hombres encuestados.

Mejores conductoras

En la presentación del estudio ha hablado María José Aparicio, subdirectora de Formación y Educación Vial de la DGT, que ha puesto en valor la capacidad de las mujeres en la conducción.

"Empoderar a las mujeres frente a la conducción es justo si tenemos en cuenta los datos de siniestralidad. De los 27 millones de conductores el 42% son mujeres, estamos muy lejos de aquellos 4 millones que teníamos hace 30 años. Pese a su mayor presencia, tienen menos accidentes mortales que los hombres".

Según los datos de siniestralidad, en 2019 fallecieron 1.139 conductores, de los que el 90% eran hombres. Ese mismo año el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de España analizó a los fallecidos en accidentes y el 45% de ellos tenía presencia de drogas o psicofármacos en su cuerpo, solo el 5% de ellos eran mujeres.

"Este perfil se repite si nos asomamos a las sentencias de seguridad vial o la pérdida del carnet de conducir. En nuestros cursos para recuperarlo tenemos más presencia masculina. Es justo calificarlas de buenas conductoras y empoderarlas", ha afirmado Aparicio.

"Este informe nos pone sobe aviso en carencias formativas o de concienciación, la movilidad tiene que ser sostenible, pero sobre todo segura. La vida está por encima de todo lo demás".