Bebe se enfrenta a feministas: "Son unas descerebradas que quieren volver 'solas y borrachas'"

La cantante Bebe ha vuelto a liarla. Desde hace unos años avisa de que no comulga con el feminismo moderno, llegando a insultar al movimiento y asegurando que es “violento” y que “odia a los hombres”.

Resulta insólito viniendo de una artista que escribió e interpretó letras tan importantes para la igualdad como Malo, donde se rebelaba ante su agresor machista: “Una vez más no, por favor, que estoy cansá’ y no puedo con el corazón, una vez más, no, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morao’ de mis mejillas saldrá el valor pa’ cobrarme las heridas”, cantaba. “Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres”.

Añadía versos dolorosísimos como “cada vez que me dices ‘puta’ se hace tu cerebro más pequeño” o “eres débil y eres malo, no te pienses mejor que yo ni que nadie”. Por no hablar de la luminosa Ella, que contaba con un hermoso videoclip rodeado de mujeres de todas las edades y condición y animaba a las chavalas a salir del boquete: “Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos… hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso”.

Y sigue: “Hoy vas a descubrir que el mundo es sólo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansao’ de ser llanto, de ser llanto, hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver… que lo has lograo’. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser, hoy te vas a querer como nadie te ha sabío’ querer. Hoy vas a mirar pa’lante, que patrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa, já”.

Sin embargo, aun con estas feroces declaraciones de intenciones, Bebe sigue sin estar de acuerdo con cómo se divulga y se practica el feminismo hoy. Lo acaba de hacer público de nuevo en su cuenta de Instagram, a raíz del 8-M: “Feliz día a todas las mujeres que desde hace muchos años hicimos el camino para que un montón de descerebradas se lo encontraran todo hecho y pudieran salir a gritar que quieren volver ‘solas y borrachas’ a casa”, escribe.

“Feliz día a las mujeres que sabíamos que podíamos ser iguales sin odio, que estudiamos y trabajamos codo a codo con compañeros y que volvimos a casa con amigos, que mimamos a nuestros hombres porque queremos y porque nos miman, y feliz día a las mujeres que supieron escuchar un ‘guapa’ con una sonrisa y un rubor. Y por último, feliz día a todas las mujeres que no necesitamos una manifestación para saber que somos iguales”.