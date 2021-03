Emma Zafón, la autora que denuncia los desprecios de los "macho alfa de la tele" Broncano y Dani Mateo

La escritora Emma Zafón ha lanzado un hilo en Twitter donde denuncia la invisibilización que padeció como autora cuando publicó No iba a salir y me lie. Una novela de Chimo Bayo y Emma Zafón (editorial Roca Libros), un loco y descarnado viaje por la ruta del Bakalao donde resucitan todos sus viejos asiduos diez años después de su desaparición.

A pesar de que su nombre aparecía en la portada en el mismo tamaño y tipografía que el del mítico dj -ambos igual de importantes para la creación de la obra-, no se la ha tenido en cuenta ni citado en la mayor parte de la promoción mediática del libro. “Pues ya toca decir esto: lo último que sospechaba en 2016 cuando sacamos 'No iba a salir y me lie' es que mi tiempo, mi esfuerzo y lo que viene a ser MI AUTORÍA estaba condenada a ser totalmente invisibilizada por los principales machos alfa de la tele en este país”, escribe la autora.

— Emma Zafón (@EmmaZafon) March 8, 2021

Y comienza a poner ejemplos con vídeos adjuntos y flagrantes: “VAQUERO en El Hormiguero: mucha coña con que Chimo Bayo ha sacado un libro pero ni se preocupa en mencionar que detrás de ese proyecto hay una joven de 29 años que llevaba desde los 27 trabajando en el proceso de documentación y redacción”, lanza. “Chimo Bayo ha sacado un libro, lo tengo aquí para que veáis que es verdad, el libro se titula, al loro, ‘No iba a salir y me lie’, olé. Por eso estamos casados mi mujer y yo, porque no íbamos a salir y nos liamos sin protección… y ahora tenemos dos hijas del verbo amar”, bromea el colaborador, sin mentar a Zafón.

Seguimos: “DAVID BRONCANO en Late Motiv: cuando Chimo dice (3:40), cosa que SIEMPRE ha reiterado, que sin mí habría sido imposible sacar la novela, Broncano le contesta esta santa gilipollez: "Habría sido imposible, pero tú manejas el Word, ¿no?”. Y aún hay más: Dani Mateo en Yu. “Se portó como un pedazo de gilipollas negándose expresamente a que yo participara en la entrevista sobre mi propio trabajo, y, efectivamente, ignora por completo mi autoría a partir del minuto 2:05”, señala.

“Gracias a estos señoros pensé que mi aportación al trabajo era irrelevante, circunstancial incluso, y que no merecía estar hablando sobre la historia que yo misma había creado. Llegué a sentirme una impostora y una egocéntrica por reivindicar mi autoría sobre el libro, qué cosas”, expresa Emma Zafón. Y clausura así: “De no ser por Chimo, a quien adoro por encima de todas estas mierdas, habría acabado renegando de la novela por sentirla expropiada y ajena. Así que nada, un saludo y me coméis el coño, falsos aliados de los cojones”.

Recuerda la autora que Chimo es “el mejor tío con el que he trabajado jamás” y que le tiene “admiración y gratitud eterna”, pero que el comportamiento de los otros podes de la comunicación dejó mucho que desear. El tuit se ha vuelto viral y ha recabado infinitos apoyos, además de agradecimientos por esta denuncia en un día tan señalado como el 8-M.