El drama para las madres de confinar a los niños: el 80% de las veces asumen ellas su cuidado

El informe "Yo no renuncio" del Club de Malasmadres ha puesto cifras a una realidad que está machacando a las madres trabajadoras: la pandemia no sólo ha venido a crear más problemas de conciliación dentro del hogar sino que los confinamientos preventivos que han sufrido los niños por posibles contagios en los colegios se han convertido en una tarea casi exclusiva para las madres.

El 80% de las veces que los niños se han tenido que quedar en casa confinados han sido sus madres las que se han encerrado con ellos a costa de teletrabajo, días sin empleo ni sueldo, vacaciones adelantadas, reducción de jornadas o excedencias.

Además, de los siete millones de madres que hay en España, a lo largo de este año una de cada cuatro, un 22%, se ha visto obligada a renunciar a todo o parte de su trabajo para cuidar de sus hijos, según una encuesta con más de 7.660 entrevistas que ha realizado la asociación desde el 12 al 14 de febrero.

Gráfico de la campaña #YoNoRenuncio. Malasmadres

De ese 22% de mujeres madres que ha renunciado a su empleo, un 21% ha cogido excedencias o días sin suelo; un 11% ha solicitado la reducción de jornada al 100%, sin sueldo también; y un 74% ha tirado de sus días de vacaciones.

De estos datos se deduce que son las madres las que están costeando, con sus sueldos, las cuarentenas preventivas de los niños y niñas. Y esta era una de las cuestiones que la Asociación Yo No Renuncio ha venido denunciando desde el inicio de la pandemia, solicitando medidas de apoyo a las familias, como teletrabajo obligatorio o bajas para padres o madres.

"Desde que comenzó el confinamiento vimos en nuestra comunidad que las madres estaban absolutamente desbordadas y sin apoyo. En el plazo de un año, lo que detectamos es que el coste de la pandemia lo están sufragando las madres, que están renunciando a su jornada completa, o cogiendo días y excedencias sin sueldo o incluso vacaciones, todo con tal de no dejar a los niños y niñas solos", apunta Laura Baena, presidenta de la asociación y fundadora del Club de Malasmadres.

Muchas de las madres que se han encerrado con sus hijos han tirado de teletrabajo para poder compatibilizar el cuidado de los menores con sus responsabilidad laborales, sin embargo, la encuesta también revela las dificultades que muchas mujeres tienen para poder seguir con su empleo desde casa.

"A un 37% de mujeres madres se les ha denegado la opción de teletrabajar a pesar de realizar tareas compatibles con el trabajo a distancia", según denuncia esta encuesta.

La Asociación Yo No Renuncio insiste que el "teletrabajo no es una medida de conciliación por sí misma si no va a acompañado de una flexibilidad horaria, pero al menos ha sido un gran apoyo para muchas familias que no tienen o han tenido colegio, extraescolares o el apoyo de familiares (abuelos y abuelas) o personal contratado".

"La renuncia, una vez más, se ha destapado como la única solución, pero desde la Asociación Yo No Renuncio creemos que ha llegado el momento de asumir esto como un problema de toda la sociedad y por supuesto de los partidos e instituciones", ha insistido Laura Baena.

Al inicio de la pandemia y del confinamiento total de marzo y abril, la asociación y la sociedad en su conjunto confiaba en que la corresponsabilidad dentro de los hogares mejoraría. Todos los ingredientes estaban en la mesa para ponerlo en práctica. Sin embargo, la encuesta desvela que para el 73% de las mujeres que conviven con su pareja la corresponsabilidad se ha mantenido igual o incluso ha empeorado (11%), frente a un exiguo 14% que ha experimentado una mejoría.