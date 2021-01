La directora del Instituto de la Mujer la lía en redes al protestar contra la emisión de 'Pretty Woman'

El lunes por la noche, Telecinco volvió a poner un clásico del cine y un éxito casi asegurado para las cadenas: la película Pretty Woman. Pretendía acompañar así al estreno de una de las novelas turcas con las que quiere competir con Antena 3, Love is in the Air y sus éxitos con Mujer y Mi hija.

Y todo parecía que iba a ser una noche más de las 36 veces que Pretty Woman ha sido programada en abierto en España. Sin embargo, la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, expresó su desacuerdo en Twitter y el incendio fue de miles de opiniones a favor y en contra de un cuento de hadas protagonizado por una prostituta que sale de ese mundo, pintado de forma muy idealizada, por el amor de un millonario.

Una polémica más que se une al año negro que ha tenido el Ministerio de Igualdad desde que Irene Montero asumió el cargo y que ha acabado con broncas entre las feministas a raíz de la Ley Trans o de la decisión de llamar a este instituto "de las Mujeres".

¿En serio están poniendo Pretty woman en tele 5? — Beatriz Gimeno (@BeatrizGimeno1) January 11, 2021

El tuit recibió más de 1.300 comentarios que se posicionaban a favor y en contra de Beatriz Gimeno y la repercusión siguió. No es la primera vez que esta película recibe críticas por lo que muchos grupos feministas consideran un blanqueo de la prostitución, pero otros muchos hablan de que se trata de una película de los años 90 donde no había tanta conciencia feminista ni del poder de esas historias.

Entre las respuestas algunos les criticaban que ejerciera de censora en el cine y la cultura y otras les recordaban que simplemente era un buen entretenimiento para esa noche.

En serio. Puedes explicarme qué es lo que te produce tanto horror? Yo soy mujer, hetero, madurita, con estudios superiores, trabajadora, con hijas y pareja, y desde siempre defensora de la paridad, más que de la igualdad, y me encanta! Dónde está el delito? — Carmen Ibáñez (@Carmen_IbanezM) January 13, 2021

El revisionismo siempre tiene partidarios y detractores, pero sobre todo para las cadenas Pretty Woman es un buen negocio por los datos de audiencia que sigue cosechando. Telecinco, de hecho, la ha puesto ya 19 veces, la última hace solo cuatro meses.

En septiembre de 2020, la película volvió a ser líder de audiencia esa noche con casi 1,8 millones de espectadores y casi un 14% de share.

Si bien es cierto que Gimeno no ha querido entrar en más polémica, también hay que decir que en el Ministerio de Igualdad no tienen una posición clara respecto a la actividad de la prostitución. Irene Montero sí ha denunciado que va a ir contra proxenetas y los locales que explotan a la mujer, pero no acaba de tener una postura abolicionista como la mayoría de las feministas del PSOE.

En lo que sí se ha mostrado preocupada Gimeno desde el Instituto de la Mujer es en la imagen que se da de las féminas en los programas de televisión, series y películas. De hecho, fomentó un informe en el que hablaba del papel que se les daba a las actrices en las series españolas, la mayoría hacían de "mujeres florero", y ha criticado que se utilice siempre el rosa en los artículos destinas a las niñas o que se las enfoque a determinadas profesiones.