Las tres grandes mujeres que han abandonado a Melania y a Trump tras el asalto al Capitolio

El asalto al Capitolio por parte de seguidores de Donald Trump ha provocado la mayor crisis política de las últimas décadas en EEUU pero también que las pocas mujeres que seguían apoyando al, en breve, expresidente dimitieran públicamente dejando claro que no siguen su estrategia.

Las tres mujeres son Stephanie Grisham (la jefa de gabinete de Melania Trump), Sarah Matthew (viceportavoz de la Casa Blanca) y Anna Cristina Niceta (jefa de Eventos en la Casa Blanca) que han dimitido, junto a otros altos cargos, en las siguientes horas a que se produjera el asalto.

Stephanie Grisham

La ya exjefa de Gabinete de Melania Trump (45 años) es una de las personas que más tiempo llevan con los Trump, desde que entró como asistente en la campaña del presidente en 2016.

Antes había trabajado con el candidato republicano Mitt Romney y con senadores del estado de Arizona, donde consiguió gran experiencia en política pero también protagonizó algunos escándalos.

El verano de 2019, Donald Trump la eligió para ser la secretaria de prensa y directora de comunicaciones, pero abandonó el cargo 10 meses después sin haber dado ni una sola rueda de prensa, dentro de la polémica figura que ha representado este puesto en concreto dentro de la Administración Trump.

Después de este cargo, se convirtió en la jefa de gabinete de Melania Trump y en una de las mayores defensoras de la primera dama.

Sin embargo, el asalto al Capitolio ha sido la última gota de una figura política muy próxima a Melania y dentro de la distancia que ha querido publicitar incluso su hasta ahora jefa y amiga, la primera dama.

"Ha sido un honor servir al país en la Casa Blanca. Estoy muy orgulloso de haber sido parte de la misión de la señora Trump para ayudar a los niños en todas partes, y orgulloso de los muchos logros de esta Administración", ha aclarado Grisham en un comunicado.

Grisham nació en Colorado, siendo la segunda de tres hermanos en una familia de agricultores. Se mudó con su madre a East Wenatchee, Washington, donde se graduó de Eastmont High School en 1994, y la siguió después a Nebraska.

Su nombre de soltera es Stephanie Ann Allen. De hecho, el Grisham es el apellido de su segundo marido, Todd Grisham, un comentarista deportivo con el que estuvo casada dos años.

Antes, Stephanie se casó con Danny Don Marries, en 1997, con quien tuvo a su primer hijo. Se divorciaron en 2004. Su segundo hijo lo tuvo en 2008, con una tercera pareja.

Sarah Matthews. Twitter

Sarah Matthews

La viceportavoz era una de las personas más próximas a Donald Trump en una Administración que se ha caracterizado por sus dimisiones.

Nacida en North Canton (Ohio) se unió al Kent State College Republicans donde se dio a conocer mientras estudiaba Relaciones Públicas. De hecho, la oferta para entrar en política le llegó incluso antes de graduarse, en el año 2017. Tenía que mudarse a Washigton DC e incluso perderse las últimas clases, pero el puesto de ayudante de comunicaciones para el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de EEUU, en la parte digital, era una gran oportunidad.

El primer trabajo de Matthews duró aproximadamente un año que vio recompensado con su participación en la campaña de reelección del presidente Trump. En junio de 2019, se convirtió en la subsecretaria de prensa del entonces presidente, siendo la portavoz oficial de la campaña.

Dentro de estos largos meses, ha vivido mucha tensión con el recuento y en la estrategia de no aceptar los resultados, pero la crisis del Capitolio le ha hecho abandonar un barco que zozobra: "Como alguien que ha trabajado en los pasillos del Congreso, estaba profundamente traumatizada por lo que vi hoy. Abandono mi rol de manera inmediata. Nuestro país necesita una transición del poder pacífica", indicó Matthews.

Pese su juventud, Matthews siempre ha defendido que la han tratado con mucha profesionalidad y que en todos su ascensos ha habido una mujer de por medio. "Cada trabajo que he tenido me lo recomendó o me contrató una mujer. Es alentador haber encontrado una sólida red de mentoras que me han ayudado a impulsar mi carrera, y no estaría donde estoy hoy sin sus consejos y apoyo", aseguró en una entrevista.

Anne Cristina Niceta. Facebook

Anna Cristina Niceta Lloyd

Esta experimentada organizadora de eventos fue elegida para el cargo de Secretaria Social en febrero de 2017. Desde entonces ha acompañado a Melania en el desarrollo de grandes recepciones y de eventos más sencillos, como la cita para buscar los huevos de pascua en la Casa Blanca.

Esta elegante mujer de 52 años, a la que todos llaman "Rickie", ha participado en la organización de las últimas cinco investiduras de presidentes estadounidenses, trabajando en el Congreso para demócratas y republicanos, demostrando sus dotes de diplomacia y saber estar.

Lloyd está casada con el nieto de Rachel "Bunny" Mellon, que fue una de las mujeres más próximas a Jackie Kennedy y que se convirtió en una diseñadora de interiores y directora de entretenimiento extraoficial en la Casa Blanca durante el mandato de John Kennedy (1961-1963).

De hecho, la suegra de 'Rickie' Niceta fue la encargada de elegir las flores para el funeral de Estado de John Kennedy en el cementerio nacional de Arlington, y el siguiente presidente, Lyndon Johnson (1963-1969), confió también en ella para rediseñar el jardín este de la Casa Blanca.

De origen italoamericano, Niceta Lloyd se graduó en Hollings College y tiene dos hijos.