Lucía Etxebarría denuncia que la acosan por "tránsfoba": "No me atrevo a salir sola a la calle"

La escritora Lucía Etxebarría ha enviado un comunicado en el que explica que desde octubre está siendo “víctima de una campaña de acoso y derribo organizada” y que las librerías está recibiendo “aluviones de mensajes” para que retiren sus libros. “La página de Wikipedia se editó ayer acusándome de plagio. La página de Wikipedia en principio no permite la edición de mi página, pero sí han permitido esto. Se trata de una de las páginas más visitadas y consultadas del mundo. Ninguno de mis libros se ha retirado en España por haber violado la ley de propiedad intelectual. No existe una demanda por violación de la propiedad intelectual”, ha aclarado.

Y continúa: “Equivocadamente, no respondí a las acusaciones en su momento puesto que se hacían desde un perfil de twitter no identificado, y nunca pensé que la persona tras ese perfil (según parece, una persona en paro, y con antecedentes de enfermedad mental), iba a estar tan obsesionada conmigo como para enviar mensajes a todas las librerías y medios de comunicación del país, ni tampoco pensé jamás que estuviera tan bien conectada como para poder organizar una campaña tan bien planificada, estructurada y coordinada”.

Ha recordado Etxebarría que no recibe subvenciones y que vive de su trabajo. “De mi trabajo viven también mi hija y, en parte, mi madre de 94 años, que padece una enfermedad crónica”. Ha subrayado que no puede permitirse deprimirse “ni dejar de trabajar” teniendo a personas que dependen de ella, pero que esta campaña la está llevando a una atmósfera “asfixiante de hostigamiento y de persecución”.

Acoso y derribo

“Me siento sometida a una presión psicológica que me está creando insomnio y dolores de cabeza. Estoy sometida a una presión económica, puesto que mis libros ya no se promocionan ni se venden, y están siendo retirados de librerías sin que exista una acusación formal de ningún tipo. Recibo mensajes insultantes a diario, a veces con amenazas del tipo "te voy a pisar la tráquea” (…) A mi hija la insultan en el instituto. No me atrevo a salir a la calle sola”, cuenta.

También ha dedicado unas líneas a su acusación de plagio, recordando que, según el Tribunal Supremo, por plagio se entiende “todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial”, y que el plagio debe serlo de obras, y no de simples ideas, y nunca de datos que están en el acervo común. Explica que la razón de la campaña se debe a que, según la persona que la acusa, Etxebarría es “tránsfoba”.

Contra la Ley Trans

Lo relata así: “Se ha organizado esta campaña porque he mostrado mi disconformidad con un proyecto de ley que pone en peligro la intimidad física y psicológica de los menores, y la integridad de la población reclusa femenina, entre otras razones. Una ley cuyas lamentables consecuencias ya se han podido ver en Canadá (la patria de mi hija y de parte de mi familia), en México o en Irlanda, entre otros países. Una ley que no ha salido adelante en el Reino Unido precisamente porque las consecuencias ya se han visto en otros lugares del mundo”.

Alega que “España ya tiene una ley trans, la de 2007, una de las mejores del mundo según la ONU” y que se trata de “uno de los pocos países en el mundo en el que la Sanidad Pública cubre una reasignación que cuesta unos 100.00 dólares en países como México, Canadá o Irlanda. No necesitamos una ley nueva que ponga en peligro a las mujeres y a los menores”, clausura.