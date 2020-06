12 de 20

A esta ingeniera de Telecomunicaciones ya se la rifaban en el mercado laboral cuando acabó su proyecto fin de carrera con Matrícula de Honor y sin apenas tiempo para pensar ya estaba trabajando para France Telecom en 1999.

Ha pasado por las empresas tecnológicas más importantes del mundo en los que ha desarrollado siempre cambios clave para esas compañías. Pasó por Jazztel, Google-Youtube y ahora es la vicepresidenta de Desarrollo de Negocio de Netflix para Europa, África y Oriente Medio.

Cuando se le pregunta por su condición de mujer en el mundo de las telecos aclara que más bien ha aprendido a quitarse los miedos que muchas compañeras tienen a reclamar sus méritos y a ser igual de ambiciosa que ellos a la hora de decir lo que vale.

Le sigue molestando que le pregunten por su familia y por la conciliación porque "a un hombre casi nunca le preguntan por la conciliación aunque tengan cuatro o cinco hijos, porque se espera que haya una mujer detrás cuidando de los niños, y cuando es al revés la sociedad es muy cruel con los hombres".

Y destaca que no sólo le ha pesado a veces el género sino también el ser española trabajando en el extranjeros. "Te obliga a demostrar más, a responder a qué hace esta mujer en este puesto, pero tengo armas y experiencia para gestionarlo. Es muy importante cómo lo afrontes personalmente, que nosotras mismas no nos limitemos. Por la educación recibida como mujer estaba más acostumbrada a esperar que pasasen las cosas en lugar de adelantarme y reclamar mis méritos como hacen los hombres. En mi caso llegó un punto en el que me dije que no iba a esperar más, que tenía unos resultados y que tenía que decirlo y perder el miedo a contarlo, que eso no es anormal", reconocía en una entrevista publicada tras su nombramiento en Netflix.