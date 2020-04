Kim Yo-jong, la misteriosa hermana del líder coreano refuerza su poder como número dos del país

Desde que representó a Kim Jong-un en los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 en Pyeongchang, Corea del Sur, Kim Yo-jong no solo ha adquirido títulos prestigiosos dentro del partido de los Trabajadores que gobierna el país, sino que se ha convertido en la figura más importante del régimen de Corea del Norte después de su hermano. Se rumorea que ella es el cerebro detrás de la imagen pública cuidadosamente construida de Kim, en Corea y en el extranjero. A cambio,un líder capaz de ordenar la ejecución de su propio tío por presunta traición.Y en medio de la pandemia de coronavirus, con Pyongyang insistiendo en que no se ha registrado un solo caso en su territorio, y tras la cirugía de su hermano El mes pasado, hizo su primera declaración pública, en la quedespués de que Seúl protestara contra un ejercicio militar de fuego real en el Norte. Y en marzo, elogió públicamente a Donald Trump por enviarle una carta a Kim en la que el líder de EEUU señalaba que esperaba mantener buenas relaciones bilaterales y le ofrecía ayuda para enfrentar la pandemia de coronavirus.La publicación de declaraciones políticas en nombre de Kim Yo-jong, según las palabras de Youngshik Bong, investigadora del Instituto de Estudios de Corea del Norte de la Universidad de Yonsei en Seúl, al británico The Guardian. "Es revelador que Kim Jong-un le haya permitido escribir y anunciar una declaración mordaz sobre Corea del Sur en un tono tan personal", dice Bong.Yo-jong, que acompañó a Kim a sus dos cumbres con Trump, habría pagado un precio alto cuando su diplomacia nuclear sufrió un revés.y se le recomendó que mantuviera un perfil bajo, tras el fracaso de la cumbre de desnuclearización de Hanói. El fin de semana pasado, Yo -Jong fue reincorporada al poderoso órgano del partido, según la Agencia de Noticias Central de Corea.A nivel internacional, Yo-jong ha sido unadel régimen con Washington y Seúl. En Corea del Norte, ha desempeñado el papel de propagandista en jefe, puliendo la reputación de Kim como jefe de la dinastía que ha gobernado el país durante tres generaciones."Ella tiene acceso directo y una", señala Leonid Petrov, especialista en Corea del Norte y profesora titular en el International College of Management en Sydney. "No está asociada con sus purgas o juicios militares, pero sabe todo sobre ellas.que ayuda a Kim a mantener una imagen pública positiva cuando trata con extranjeros o surcoreanos".Se piensa que Yo-jong es, y no ha aparecido públicamente hasta 2010, cuando fue fotografiada asistiendo a una fiesta. Al año siguiente, ya era una presencia habitual en el séquito de su padre Kim Jong-il, y fue vista llorando tras su muerte a finales de 2011.Pero los expertos señalan que su viaje al corazón del régimen de Corea del Norte podría haber comenzado a finales de la década de noventa, cuando asistió a la escuela primaria en Berna, Suiza, al mismo tiempo que Kim Jong-un, con quien compartía casa, atendida por personal privado y vigilada por guardaespaldas, según North Korea Leadership Watch., ambos sabían lo que les depararía el futuro", explica Bong. "Deben haber adquirido una tremenda sensación de tener un destino común y, como resultado, ella se ha ganado la confianza incondicional de su hermano".Poco se sabe sobre la vida de Yo-jong, además de que. Se dice que participó en la organización de la sucesión de su hermano como líder supremo después de que Kim Jong-il sufriera dos ataques al corazón en 2008, pero no fue mencionada por los medios estatales de Corea del Norte hasta marzo de 2014, cuando acompañó a su hermano en las elecciones para el Pueblo Supremo Montaje.