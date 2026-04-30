El monasterio del siglo X construido en la roca: rodeado de cascadas y cuevas, Bien de Interés Cultural

Hay lugares que parecen inventados por la imaginación y, sin embargo, están más cerca de nosotros de lo que podemos pensar. Sant Miquel del Fai, en Bigues i Riells del Fai, en el Vallès Oriental, es uno de ellos.

Se trata de un conjunto monumental levantado bajo la pared de roca de los Cingles de Bertí, entre cascadas, cuevas y un paisaje modelado por el agua durante siglos, capaz de enloquecer a cualquier viajera con ganas de desconectar y conocer nuevos paraísos.

El enclave está protegido como Bien de Interés Cultural desde 1949 y hoy es uno de los rincones más singulares del entorno natural barcelonés.

Lo primero que impresiona no es solo el monasterio, sino su forma de aparecer ante el visitante. No se trata de un edificio aislado en mitad del monte, sino de un conjunto casi fundido con la piedra, como si hubiera brotado de la montaña. La Diputación de Barcelona, actual titular del recinto, lo define como un espacio donde naturaleza e historia van de la mano, en un entorno privilegiado integrado en el Espai Natural dels Cingles de Bertí.

La fuerza del agua ha sido decisiva en esa imagen casi irreal. El paraje se ha ido moldeando gracias a la acción continuada de los cursos fluviales, las lluvias y la erosión sobre los materiales rocosos. El resultado es un paisaje geológico muy poco común, con cavidades, formaciones tobáceas, paredes verticales y saltos de agua que convierten la visita en algo más que un recorrido patrimonial.

Una iglesia en una cueva

El gran emblema del recinto es la iglesia de Sant Miquel, una construcción prehistórica situada bajo una balma natural. Su fachada forma parte del cierre de la propia cavidad, lo que la convierte en una pieza excepcional dentro del patrimonio catalán. La ficha patrimonial del enclave describe una nave rectangular con ábside semicircular y girola, además de antiguos enterramientos vinculados a los fundadores y sus familiares.

El conjunto de Sant Miquel del Fai reúne varias etapas históricas. Su origen se remonta a la Edad Media y la evolución constructiva del lugar se extiende entre los siglos XI y XVI, aunque después siguió transformándose. Durante siglos fue espacio religioso, más tarde centro de atracción turística y hotelero, y desde 2017 pertenece a la Diputación de Barcelona, que adquirió la finca para recuperar y preservar este enclave de alto valor patrimonial y natural.

La historia del lugar también explica parte de su magnetismo. Tras su etapa monástica, el recinto vivió una larga reconversión turística. En el siglo XIX se impulsaron accesos, se habilitó la casa prioral como restaurante y hotel y llegaron incluso servicios de carruajes desde otros puntos de la provincia.

El lugar ya era entonces una escapada apreciada por quienes buscaban naturaleza, frescor y una arquitectura fuera de lo común.

Cascadas y túneles

La visita arranca con uno de los elementos más reconocibles del recinto: el puente del Rossinyol, construido en 1592, que sirve de entrada monumental al paraje. Desde ahí, el recorrido atraviesa el paso de la Foradada, una abertura natural y a la vez histórica que funciona como acceso al corazón del conjunto.

El itinerario señalizado permite recorrer distintos puntos de interés hasta la cascada del Tenes, aunque algunos espacios concretos siguen sin ser visitables.

Ese paseo es, en realidad, una sucesión de postales. El río Rossinyol forma uno de los saltos de agua emblemáticos del lugar en su descenso desde los riscos de Bertí, mientras que el itinerario continúa por un entorno de vegetación, roca y humedad que multiplica la sensación de estar en un enclave escondido. No es de extrañar que Sant Miquel del Fai haya sido durante décadas uno de esos destinos que se recomiendan casi en voz baja.

La singularidad del conjunto reside en esa mezcla poco frecuente entre patrimonio religioso, geología y paisaje. No es solo un monasterio bonito ni solo una excursión entre cascadas.

Es, sobre todo, un lugar donde la naturaleza no actúa como decorado, sino como parte esencial de la propia arquitectura. La roca sostiene, envuelve y define el monumento. Y el agua, lejos de ser un elemento secundario, explica su belleza y también su fragilidad.

Cómo visitarlo

Sant Miquel del Fai ha reabierto al público desde el 21 de marzo de 2026, después del cierre por trabajos de mantenimiento iniciado el 15 de diciembre. En esta nueva etapa abre todos los días, con horario de 10.00 a 16.30 entre el 16 de marzo y el 30 de abril, y de 10.00 a 18.00 entre mayo y agosto.

La entrada es gratuita, pero requiere reserva previa y, en caso de llegar en vehículo privado, también es necesario reservar plaza de aparcamiento.

El acceso, además, está regulado por aforo limitado, una medida pensada para preservar tanto la experiencia de la visita como la conservación del espacio.

La propia Diputación recuerda que se trata de un entorno natural protegido, con alto valor geológico y riesgo de desprendimientos, por lo que pide seguir el itinerario señalizado y respetar todas las indicaciones de seguridad.