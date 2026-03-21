Confirmado por la Organización Mundial del Turismo: este es el pueblo más bonito de España, con paisajes de cuento y casas del siglo XVI

Cruzar un puente colgante y aparecer en pleno Renacimiento. Un rincón donde el asfalto no existe, el silencio sólo se rompe por el murmullo de un río y cada fachada de piedra cuenta una historia de más de quinientos años.

Un tesoro real que acaba de recibir el "sello de oro" mundial. La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha elevado este municipio español a la excelencia. Un pequeño pueblo que parece suspendido en el tiempo y que promete ser el destino más deseado de esta temporada.

Para todas nosotras, que valoramos la autenticidad, el diseño único y la paz al viajar, este lugar es un regalo. Ideal para una escapada de desconexión total, donde recuperar la inspiración entre calles empedradas y disfrutar de una gastronomía que sabe a tradición y mimo.

Porque nos merecemos destinos que cuiden el patrimonio con la misma delicadeza con la que nosotras cuidamos nuestros proyectos de ocio.

La distinción no es cualquier cosa. Formar parte de la exclusiva lista Best Tourism Villages implica cumplir con estándares rigurosos de sostenibilidad, preservación cultural y cuidado del paisaje.

El tesoro de Osona

España cuenta con joyas rurales envidiables. Pero este pueblo ha logrado destacar por su equilibrio perfecto entre el respeto a su legado medieval y una oferta turística de primer nivel que no altera su esencia.

Rupit, situado en la comarca de Osona, en Barcelona, se ha coronado como uno de los pueblos más bonitos no sólo de España, sino del mundo.

Rupit, situado en la comarca de Osona, en Barcelona.

Su casco antiguo, presidido por imponentes casas de piedra de los siglos XVI y XVII, es un museo al aire libre donde las inscripciones en las puertas aún recuerdan quiénes fueron sus primeros habitantes hace cinco siglos.

Entrar en Rupit es toda una experiencia sensorial. El acceso principal ya marca la pauta. Un puente colgante de madera construido en 1945 que atraviesa el río y obliga a dejar atrás el estrés de la ciudad.

Aunque el puente es uno de los puntos más fotografiados del municipio, tiene una norma estricta: sólo pueden cruzarlo un máximo de 10 personas a la vez.

Sentir el ligero balanceo bajo los pies mientras contemplas el reflejo de las casas en el agua es la mejor bienvenida posible a este oasis de piedra.

El puente colgante de Rupit, en la comarca de Osona (Barcelona).

Una vez dentro, el pueblo es completamente peatonal. Pasear por la calle del Fossar es subir por escaleras talladas directamente en la roca natural sobre la que se asienta la villa.

Aquí, las flores que cuelgan de los balcones de madera contrastan con la sobriedad del hierro forjado y la piedra volcánica. Creando una estética que parece diseñada por un artista.

Naturaleza y gastronomía

Más allá de su arquitectura, Rupit ofrece un entorno natural privilegiado en la región del Collsacabra. Si eres amante del senderismo con estilo, no puedes perderte la ruta hacia el Salt de Sallent, la cascada más alta de Cataluña, con una caída vertical de 115 metros.

Es una ruta envolvente y de baja dificultad, ideal para disfrutar de una caminata mientras respiras el aire puro de los bosques. El rincón perfecto para detener el tiempo, disfrutar del sonido relajante del agua y reconectar con la naturaleza antes de regresar al pueblo.

Para las más exigentes, la parada en sus panaderías artesanales es obligatoria. No te vayas sin probar la coca de azúcar o sus embutidos locales, famosos en toda la región. Un tipo de lujo honesto y auténtico que define a los mejores destinos rurales.

Rupit ha demostrado que no hace falta viajar al otro lado del mundo para encontrar un lugar que nos deje sin aliento. Su reconocimiento por la OMT es la excusa perfecta para organizar una maleta de fin de semana y perderse por las calles de este rincón de Barcelona que ha sabido envejecer con una elegancia envidiable.