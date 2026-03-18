Ni el Barranco de la Hoz ni la Senda del Oso: el sendero suspendido entre montañas más vertiginoso de Europa

Esta pasarela de madera serpentea por una pared de roca vertical. A más de cien metros de altura. Mientras, el estruendo de un río turquesa resuena en el fondo del abismo.

No es el escenario de una película de aventuras en el Himalaya. Tampoco un paraje remoto en los Alpes suizos. Es una experiencia que corta la respiración, donde el pulso se acelera y la mirada se pierde en la inmensidad de un cañón tallado por el tiempo.

Si buscas esa sensación pura de libertad mezclada con una pizca de vértigo controlado, hay un lugar en España que desafía toda lógica arquitectónica.

Vértigo sobre el abismo

España es un paraíso para los amantes del senderismo. Rutas como el Barranco de la Hoz en Guadalajara o la mítica Senda del Oso en Asturias atraen cada año a miles de visitantes gracias a su belleza natural y su accesibilidad.

Sin embargo, cuando se trata del sendero más vertiginoso de Europa, las reglas cambian. Aquí no se viene sólo a caminar. Se viene a flotar sobre la historia y la geología. En un entorno donde las águilas planean por debajo de los pies y las paredes de piedra jurásica parecen querer tocar el cielo.

Este destino se ha convertido en un fenómeno mundial, atrayendo a viajeros intrépidos y amantes de la fotografía que buscan capturar lo imposible. Durante décadas, este lugar cargó con una leyenda negra, siendo considerado el camino más peligroso del mundo debido a su avanzado estado de deterioro.

Hoy, tras una restauración magistral que ha priorizado la seguridad sin restar un ápice de emoción, se alza como una joya del turismo activo que combina ingeniería moderna con un paisaje natural sobrecogedor.

La ruta del Caminito del Rey, en Málaga.

Como no podía ser de otra manera, esta ruta es la del Caminito del Rey, en la provincia de Málaga. Ubicada en el impresionante Desfiladero de los Gaitanes, este recorrido de apenas tres kilómetros de pasarelas se ha consolidado como el referente europeo del senderismo de altura.

El camino se enmarca dentro de un itinerario total de unos siete kilómetros. Atravesando los términos municipales de Ardales, Álora y Antequera, este desfiladero excavado por el río Guadalhorce parece que alcanza los 300 metros de altura, y pasos tan estrechos que apenas superan los 10 metros de anchura.

Pasear por el Caminito del Rey es realizar un viaje al pasado. Una de las mayores curiosidades de este trayecto es que, bajo las actuales y seguras pasarelas de madera, todavía se pueden observar los restos de la estructura original de hormigón.

Aquel camino primigenio fue construido a principios del siglo XX para facilitar el paso de los operarios de la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro. Ver esos tramos antiguos, hoy carcomidos por el tiempo y suspendidos en el vacío, permite al visitante ser consciente de la verdadera magnitud y peligrosidad que este sendero tuvo en su origen.

Un rincón de leyenda

El nombre del sendero también esconde su propia historia. Fue rebautizado así después de que el rey Alfonso XIII lo cruzara en 1921 para inaugurar la presa del Conde del Guadalhorce.

Se dice que el monarca quedó tan impresionado por las vistas y la audacia de la construcción que la ruta quedó ligada para siempre a la corona. Hoy, el recorrido es mucho más amable y seguro, pero mantiene ese aura de exclusividad y desafío que sólo los lugares tocados por la épica poseen.

Para quienes decidan vivir esta aventura, la recompensa es absoluta. El punto culminante es, sin duda, el puente colgante que cruza de un lado al otro del desfiladero.

Allí, con el viento de la sierra malagueña en la cara y una plataforma de rejilla que deja ver el vacío bajo los pies, se comprende por qué este lugar es único en el continente.

No es sólo una ruta de senderismo. Es un balcón privilegiado a la prehistoria, con fósiles marinos incrustados en sus paredes que nos recuerdan que, hace millones de años, estas cumbres estuvieron bajo el mar.

Si tienes planeado visitar este gigante malagueño, recuerda que el éxito del Caminito del Rey es tal que las entradas suelen agotarse con meses de antelación.

La ruta del Caminito del Rey, en Málaga.

Una experiencia para vivir al menos una vez en la vida. Donde el vértigo se transforma en asombro y el miedo en una de las mejores historias que podrás contar a tu regreso.

Porque Málaga no es sólo playa y museos. Es también el lugar donde el hombre y la montaña se dan la mano a cien metros de altura.