Ni Islandia ni Alaska: el 20 de marzo podrán verse auroras boreales en esta zona de España

Al caer la noche, zonas como el cielo gallego o las cumbres de los Pirineos no se tiñen del negro profundo habitual. Una combinación de luces púrpuras, rojizas y esmeraldas parecen cobrar vida propia.

La naturaleza parece haber decidido que 2026 sea el año para disfrutar de auroras boreales en España. No es una exageración ni un reclamo publicitario. Lo que antes era un privilegio exclusivo de los países nórdicos, ahora se asoma a nuestras ventanas como una anomalía maravillosa.

La clave de este despliegue de luces se debe a que el Sol está lanzando auténticos soplos de energía que viajan por el espacio y, al chocar contra la Tierra, provocan que el cielo brille.

El eclipse de 2026

La fecha que los expertos han señalado con rojo en el calendario es el próximo 20 de marzo. Según los últimos datos de los observatorios astronómicos y las previsiones de actividad solar, este día se presenta como el idóneo para la observación más prometedora del año.

La respuesta de a dónde debemos acudir para presenciarlo nos lleva directamente a la franja norte de España: Galicia, la costa asturiana, Cantabria y, de manera muy especial, las cumbres de los Pirineos aragoneses y catalanes.

Auroras boreales en España.

Estas zonas, por su proximidad al polo y su menor contaminación lumínica, se perfilan como los miradores naturales perfectos para detectar ese resplandor que, en nuestras latitudes, suele manifestarse en el horizonte norte con una sutil elegancia.

Una de las curiosidades científicas más fascinantes que explica por qué el 20 de marzo es el día elegido es el denominado Efecto Russell-McPherron. Durante los equinoccios de primavera y otoño, el campo magnético de la Tierra se alinea con el viento solar de tal manera que se crean auténticas grietas en nuestra magnetosfera.

Estas aperturas facilitan que las partículas solares penetren con mucha más fuerza en la atmósfera, lo que multiplica exponencialmente las posibilidades de ver auroras incluso si la tormenta solar no es de una magnitud extrema.

Este es, en esencia, el momento en que nuestro planeta baja la guarda para dejar pasar la luz del Sol en su forma más artística.

Las claves para verlo

Es importante ser realistas en cuanto a la visión que tendremos. A diferencia de las cortinas verdes y brillantes que se ven en Noruega, la aurora boreal en España suele presentarse de una forma distinta y profundamente fotogénico.

Debido a la curvatura de la Tierra, desde España no vemos la base de la aurora, sino su parte superior. A esas altitudes, el oxígeno interactúa con el viento solar emitiendo una luz de color rojo intenso o rosáceo.

Para tener éxito en esta búsqueda, el realismo debe ir de la mano de la preparación. No basta con salir al balcón de una ciudad iluminada. El éxito depende totalmente de encontrar cielos oscuros.

Lugares emblemáticos como Estaca de Bares en el extremo norte de Galicia, los acantilados de Cabo de Peñas en Asturias o zonas de alta montaña como el Parque Nacional de Aigüestortes ofrecen la oscuridad necesaria.

Auroras boreales en España.

Se recomienda buscar horizontes despejados hacia el norte y, sobre todo, utilizar la cámara del móvil, ya que los sensores digitales son capaces de captar el color rojo de la aurora mucho antes que nuestro ojo, menos sensible en la oscuridad.

Este evento del 20 de marzo no es un hecho aislado, sino que forma parte de un año astronómico prodigioso que culminará con el esperado eclipse solar total de agosto de 2026.

España se está convirtiendo, casi sin quererlo, en el epicentro de la observación del cosmos en Europa. Por ello, este próximo equinoccio no es sólo una fecha en el calendario. Es una invitación a recuperar la capacidad de asombro ante un cielo que, de vez en cuando, decide romper sus propias reglas.

Si la meteorología acompaña y el Sol mantiene su pulso, el 20 de marzo podríamos ser testigos de un evento que quedará en nuestra memoria durante décadas.