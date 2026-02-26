Ha llegado hoy a Parfois el bolso de piel más elegante y estiloso de la temporada: está disponible en hasta 4 colores

Como ya os venimos contando estos días, son muchas las firmas de moda que han actualizado su colección de primavera, incluyendo todo tipo de prendas estilosas, así como calzado práctico y bolsos de lo más versátiles, y Parfois no es la excepción.

La marca ha presentado su nuevo bolso de hombro de piel, un diseño que destaca por su refinamiento, practicidad y versatilidad, pensado para acompañar la rutina diaria y eventos más formales sin sacrificar calidad ni diseño.

Concretamente, se presenta como una edición limitada y que está disponible hasta en cuatro colores: negro, burdeos, camel y mostaza.

Bolso de hombro de piel. Ref. 246564_BNL

El bolso que presenta Parfois ha sido confeccionado con piel de ante de vaca y cuenta con un amplio compartimento y dos asas. El borde ha sido rematado con un tejido a contraste y presenta un cierre magnético.

Este lanzamiento se posiciona como una de las opciones más atractivas de la temporada para quienes buscan un complemento que realce cualquier look.

El bolso, además, destaca por su diseño sobrio y contemporáneo. Sus líneas limpias y bordes reforzados le otorgan estructura y presencia, mientras que el cierre magnético garantiza seguridad y discreción al guardar los objetos personales.

Asimismo, las asas fijas han sido pensadas para ofrecer comodidad y facilitar su uso sobre el hombro, adaptándose con facilidad a la movilidad urbana sin perder estilo.

En cuanto a materiales, tal y como se ha mencionado anteriormente, Parfois ha apostado por la piel de vacuno de alta calidad, que asegura durabilidad y un tacto refinado.

El interior, por su parte, cuenta con un forro de gamuza suave, ideal para proteger pertenencias delicadas y aportar una sensación de lujo en cada uso.

El bolso también se distingue por su funcionalidad bien pensada. Sus dimensiones permiten transportar documentos, dispositivos electrónicos y otros esenciales sin comprometer la comodidad ni la estética.

Lo mejor de todo, algo que no podemos dejar pasar, es su precio. Actualmente Parfois vende este bolso de piel por solo 49,99 euros.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la disponibilidad del bolso puede variar según la tienda y el stock en línea.

Aunque Parfois ofrece este modelo en tiendas físicas y en su tienda online, se trata de un producto muy demandado debido a su diseño, calidad y precio, por lo que conviene anticiparse y asegurarse la compra cuanto antes.