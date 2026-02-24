Carolina Robla, empresaria y experta en cosmética, sobre su éxito: "Uno de los desafíos fue educar al mercado "

Antes de pensar en crear una empresa, Carolina Robla era una madre preocupada por la piel atópica de su hija.

Lo que comenzó como una búsqueda personal de productos realmente seguros y naturales para su hija Gala, terminó convirtiéndose en el germen de Natural Carol, una marca que hoy es referente en cosmética sólida y sostenible y que desarrolla sus formulaciones desde Natural Cosmetic Lab.

"Soy emprendedora y apasionada por el bienestar integral y el cuidado consciente de la piel", comienza diciendo Carolina en una conversación con EL ESPAÑOL.

Carolina Robla.

La creación de Natural Carol surgió de una necesidad personal: encontrar productos realmente naturales, eficaces y transparentes en sus ingredientes.

Al no hallarlos en el mercado, decidió investigar, formarse y desarrollar fórmulas que combinaran ciencia y naturaleza de manera honesta.

Tal y como corrobora Carol, los inicios fueron casi artesanales. Natural Carol nació como un pequeño proyecto impulsado por convicción y aprendizaje constante, con un contacto muy directo con los clientes.

Escuchar, ajustar y mejorar cada fórmula formaba parte del día a día. Con el paso del tiempo, la empresa se profesionalizó, amplió su catálogo y consolidó su posición en el sector, sin renunciar a sus principios fundacionales: ingredientes naturales, transparencia y respeto por la piel y el entorno.

La primera lección fue la importancia de la paciencia y la constancia Carolina Robla, fundadora de Natural Carol

"La evolución ha sido grande, pero la misión sigue siendo la misma: ofrecer belleza consciente, eficaz y sostenible", resume su fundadora.

El paso de la elaboración familiar a la formalización empresarial exigió un análisis riguroso. Carolina entendió que la pasión debía complementarse con viabilidad económica. Estudió la estructura de costes —materias primas, envases, certificaciones, registros sanitarios, producción y distribución— para asegurar que la calidad no comprometiera el margen.

Analizó también el posicionamiento de precios en el mercado de la cosmética natural, el valor diferencial de su propuesta y la disposición del cliente a pagar por una marca realmente transparente.

La escalabilidad fue otro factor determinante: capacidad de producción, estabilidad en el suministro de ingredientes y proveedores confiables. La inversión inicial fue progresiva y prudente, centrada en validar el modelo antes de escalar y en reinvertir beneficios para crecer sobre bases sólidas.

Carolina Robla.

Durante las primeras etapas, los beneficios fueron modestos, ya que gran parte de los ingresos se destinaban a perfeccionar fórmulas y fortalecer la marca. De hecho, esa gestión cuidadosa permitió establecer una base financiera sostenible en el tiempo.

Además, corrobora que competir en una industria dominada por grandes marcas supuso un desafío evidente en términos de visibilidad y recursos.

Sin embargo, Carolina considera que la dimensión reducida de la empresa fue también una ventaja. Les permitió innovar con mayor rapidez, adaptarse a las necesidades reales del cliente y ofrecer cercanía y autenticidad. Frente a procesos masivos, Natural Carol apostó por productos personalizados, naturales y transparentes, construyendo confianza desde el primer día.

"Por eso, uno de los mayores desafíos fue educar al mercado y transmitir claramente el valor de nuestros productos", añade.

La filosofía siempre fue crecer de manera sostenible, reinvirtiendo los beneficios Carolina Robla, fundadora de Natural Carol

Sin embargo, Carol sostiene que uno de los mayores retos ha sido equilibrar sostenibilidad y rentabilidad, especialmente cuando las materias primas naturales tienen un coste superior. La decisión fue clara: no comprometer calidad ni valores.

Para ello, la empresa trabajó en eficiencia productiva, relaciones estables con proveedores y diversificación de líneas y canales. "Sostenibilidad y rentabilidad no son contradictorias si se gestionan con visión estratégica", sostiene.

La transición a formatos sólidos

Asimismo, como punto de inflexión Robla destaca la transición hacia formatos sólidos en toda la gama. El cambio respondió a criterios de sostenibilidad —reducción de envases plásticos y del uso de agua— y eficiencia logística.

Eso sí, la transición implicó inversión inicial en desarrollo y adaptación de procesos, con impacto temporal en los márgenes. No obstante, a medio plazo se equilibró gracias a menores costes de transporte y almacenamiento, mayor durabilidad del producto y una percepción de valor reforzada por parte del consumidor consciente.

El laboratorio fue además uno de los primeros del sector en obtener la certificación Zero Waste, implementando prácticas de minimización y reutilización de residuos, selección responsable de ingredientes, producción eficiente en lotes controlados y priorización de envases reciclables, compostables o recargables.

La sostenibilidad, subraya Carolina, "forma parte tanto de los procesos productivos como de la cultura interna del equipo".

Carolina Robla.

Gracias a esta coherencia entre valores y gestión, en los últimos años la facturación de Natural Carol ha crecido de forma sostenida.

No obstante, Carolina Robla resta protagonismo a los resultados puramente cuantitativos y sitúa el foco en la solidez del proyecto.

"Más allá de los números, lo más valioso ha sido construir un crecimiento sólido y sostenible, que nos permite reinvertir en innovación sin comprometer nuestros valores", una declaración que resume la filosofía con la que ha guiado la evolución de Natural Carol desde sus inicios.