Zara arrasa con los pantalones primaverales más estilosos y favorecedores de la temporada: cuestan 17,99 €

Con la primavera a la vuelta de la esquina y los días cada vez más cálidos, llega el momento de renovar el armario con prendas ligeras, cómodas y con estilo sin que el presupuesto se dispare.

Este año, los pantalones de pierna ancha se consolidan como protagonistas absolutos en el armario femenino: sustituyen a los clásicos pitillos y aportan una estética más fresca, estilizada y versátil.

Precisamente, la propia Zara ha incorporado varias piezas dentro de este estilo en su colección de entretiempo, con tejidos ligeros, colores neutros y detalles que facilitan combinaciones tanto de día como de noche.

Pantalón ancho cintura doble. Ref. 1608/822/700

Entre sus propuestas destaca el pantalón ancho de cintura doble, una pieza que está disponible en tallas que abarcan desde la XS hasta la XL y por solo 17,99 euros tras un descuento del 39%.

El diseño responde claramente a la estética predominante del invierno-primavera: silueta amplia, caída fluida y tiro alto que estiliza visualmente la figura.

La doble cintura es el elemento diferencial de la prenda. Incorpora una estructura superpuesta que combina una banda interior más cómoda y una exterior más definida, aportando un efecto de capas sutil que añade carácter sin resultar excesivo.

Este recurso no solo tiene un valor estético, sino también práctico, ya que mejora el ajuste y la adaptabilidad a distintos tipos de cuerpo.

En cuanto a su confección, el pantalón está elaborado en un tejido con mezcla de poliéster, viscosa y un pequeño porcentaje de elastano, lo que proporciona fluidez, resistencia y cierta elasticidad.

El resultado es una prenda ligera pero con estructura suficiente para mantener la forma a lo largo del día. Las pinzas delanteras contribuyen a un acabado más pulido, elevando el diseño por encima del básico convencional.

Pero eso no es todo, el modelo se comercializa en hasta cuatro tonos diferentes, como el caqui, negro y marrón, así como en versiones con estampado de rayas.

Lo mejor es su precio; actualmente, Zara vende este modelo por solo 17,99 euros, una cifra alineada con la política habitual de la marca para prendas de tendencia accesible.

Además, a nivel estilístico, las posibilidades son amplias. Para un look informal de día, basta combinarlo con una camiseta básica blanca y zapatillas deportivas. En clave oficina, funciona con camisa fluida metida por dentro y mocasines o sandalias minimalistas.

Para la noche, un top satinado y sandalias de tacón bajo transforman el conjunto en una opción sofisticada pero cómoda.