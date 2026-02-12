De casi 70 euros a 35,99 euros: el abrigo de Zara que ha arrasado este invierno y acaban de reponer más tallas

El efecto pelo continúa siendo uno de los elementos más presentes en la moda invernal, combinando estética con comodidad.

Las rebajas de invierno están llegando a su fin, pero Zara continúa manteniendo su sección de precios especiales, ofreciendo a los consumidores la oportunidad de adquirir prendas de temporada con descuentos significativos.

Entre los productos destacados se encuentra un abrigo corto efecto pelo con cuello solapa, una pieza pensada para lucir elegante los últimos días de frío intenso.

Su diseño incluye mangas largas, bolsillos delanteros y cierre frontal de cremallera, confeccionado íntegramente en poliéster, lo que le proporciona un acabado suave y fácil de mantener, además de alinearse con la tendencia de tejidos sintéticos que imitan la textura del pelo.

The Indian Face.

En este contexto de ofertas y descuentos, marcas como The Indian Face también se suman a la estrategia de atraer a los consumidores mediante rebajas de hasta el 50% en parte de su catálogo.

Aunque la propuesta de esta firma está más orientada a prendas técnicas y ropa outdoor, el principio es similar: ofrecer productos de calidad a precios reducidos para aprovechar la temporada baja de consumo.

Esta coincidencia muestra cómo tanto la moda urbana de Zara como la funcionalidad de The Indian Face buscan satisfacer al comprador contemporáneo, que valora la relación entre diseño, utilidad y precio.

Volviendo al abrigo de Zara, este se encuentra actualmente disponible en color marrón y en tallas que abarcan desde la XS hasta la XXL, aunque la disponibilidad puede variar según el stock en tienda o en línea.

Abrigo corto efecto pelo. Ref. 6318/285/700

Su corte ligeramente boxy y la textura efecto pelo lo convierten en una pieza versátil que puede integrarse tanto en looks casuales con jeans y botas como en combinaciones más sofisticadas con pantalones de corte recto y jerséis de punto.

Además, otro punto a favor que no podemos dejar pasar es su precio. Originalmente valorado en 69,95 euros, se encuentra actualmente en la sección de precios especiales con un descuento cercano al 50%, dejándolo en apenas 35,99 euros.

Abrigo corto efecto pelo. Ref. 6318/285/700

Eso sí, la alta demanda ha hecho que más de una talla se agote con rapidez, y de hecho, no es raro que alguna más desaparezca en cuestión de días.

Este fenómeno refleja tanto la popularidad del abrigo como la estrategia de Zara de mantener precios especiales para incentivar compras rápidas antes de que finalice la temporada de rebajas.

Para quienes buscan asegurarse la prenda, la recomendación es actuar cuanto antes, ya que el stock limitado y la expectación por las últimas semanas de descuentos podrían dejar sin disponibilidad incluso a las compradoras más decididas.