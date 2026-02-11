Colas kilométricas en Adidas para hacerse con las zapatillas que vistió Bad Bunny en la Super Bowl: cuestan 136 euros

La Super Bowl LX disputada este pasado domingo aún sigue dando de qué hablar. Lo que era la cita deportiva anual más esperada del año no solo dejó un espectáculo sobre el césped, sino también olas de consumo, moda y codicia sneakerhead gracias al artista principal: Bad Bunny.

El pasado 8 de febrero de 2026, en el Apple Music Super Bowl LX Halftime Show celebrado en California, Bad Bunny hizo historia como el primer artista latino en encabezar prácticamente todo el espectáculo en español, acompañado de invitados como Lady Gaga y Ricky Martin.

Además de su repertorio musical, lo que los aficionados no olvidarán fácilmente fue su estilismo: un look en tonos crema, con una camiseta deportiva de Zara personalizada con el apellido "Ocasio" y el número 64, en un guiño emocional a su madre y, sobre todo, su calzado de Adidas.

Las zapatillas que lució sobre el escenario no eran un modelo más dentro de su colaboración con Adidas, sino una silueta completamente nueva diseñada junto a la marca.

El artista puertorriqueño aprovechó su actuación para presentar las nuevas Adidas BadBo 1.0, su modelo signature con la firma alemana.

Las Adidas BadBo 1.0 se alejan de las reinterpretaciones de clásicos que el artista había trabajado en el pasado. En esta ocasión, se trata de un diseño propio, con una estética contundente inspirada en el calzado urbano de finales de los noventa y principios de los 2000.

El resultado ha sido inmediato: colas en tiendas, agotamiento en cuestión de horas y precios disparados en reventa.

Adidas Badbo 1.0.

Concretamente, presentan una suela robusta y voluminosa. Además, están confeccionadas en piel y ante con paneles técnicos, perforaciones estratégicas para ventilación y refuerzos estructurales en talón y puntera.

La versión mostrada en la Super Bowl, conocida como "On White", apuesta por tonos blanco roto y crema con matices en gris claro, manteniendo una línea limpia y versátil que encaja tanto en estilismos urbanos como en propuestas más elevadas.

El lanzamiento oficial se produjo al día siguiente del evento con un precio de venta de 160 euros. La distribución fue limitada y se canalizó principalmente a través de la aplicación Adidas y puntos seleccionados. La estrategia funcionó a la perfección: en apenas unas horas, el modelo figuraba como agotado en todos los canales oficiales.

Como era previsible, el mercado secundario reaccionó de inmediato. Apenas unos días después del lanzamiento, las BadBo 1.0 han comenzado a ofrecerse en plataformas de reventa por precios que parten desde los 200 hasta los 500 euros, triplicando ampliamente su precio original.

La camiseta de Zara

Si las Adidas BadBo 1.0 protagonizaron el gran movimiento en el mercado sneaker, la camiseta de Zara que Bad Bunny lució durante el espectáculo tampoco pasó desapercibida.

Tras el evento, el artista quiso tener un gesto con el equipo que participó en su vestuario y decidió enviar varias unidades de la prenda a empleados de Zara como muestra de agradecimiento por su trabajo en un momento de tanta exposición internacional.

El detalle, que en un principio tenía un carácter exclusivo y casi íntimo, ha terminado generando una repercusión inesperada.

Con el paso de los días, algunas de esas camisetas han comenzado a aparecer en plataformas de compraventa online, donde varios trabajadores han optado por revenderlas aprovechando el enorme tirón mediático del cantante.