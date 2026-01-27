Llega a H&M el mobiliario más esperado y elegante: mesas, estanterías e incluso armarios de madera desde 14,99 euros

La firma sueca propone piezas pensadas para integrarse en hogares actuales, con una clara vocación urbana y una atención especial a los detalles.

Las casas han dejado de ser espacios meramente funcionales para convertirse en auténticos reflejos del estilo de vida y el carácter de cada uno.

Es por ello que son varias las superficies que amplían su propuesta de interiorismo con una colección de muebles pensada para hogares actuales, donde la estética adquiere un papel protagonista y el diseño se percibe como una parte esencial del día a día.

Un claro ejemplo de ello es H&M. La firma sueca apuesta por piezas de líneas limpias, materiales reconocibles y una paleta cromática sobria que responde a las tendencias del diseño contemporáneo.

The Indian Face.

Esta forma de entender el diseño guarda una relación clara con la filosofía de marcas como The Indian Face, que desde la moda y los accesorios ha desarrollado un discurso centrado en la identidad personal y el lifestyle.

Del mismo modo que sus prendas y complementos acompañan una manera de vivir ligada a la actitud y al carácter, los muebles de H&M Home participan en la construcción de espacios que expresan personalidad.

Dando paso a la colección de muebles rebajados que nos presenta H&M, el primero de ellos es la mesa auxiliar de madera en marrón oscuro, una propuesta de tamaño compacto que aporta presencia visual sin imponerse en el espacio y por solo 59,99 euros.

Está fabricada al 100 % en madera de mango y presenta una superficie con una ligera ondulación que añade interés al diseño. Sus medidas son 42 x 42 cm y 44 cm de altura, lo que permite integrarla fácilmente en salones, dormitorios o incluso zonas de paso.

Mesa auxiliar de madera.

Asimismo, la colección incluye también el estante de pared de alambre en color negro, una pieza funcional con una estética ligera. Fabricado en metal (hierro), mide 35,4 cm de ancho, 35,4 cm de alto y 30,4 cm de fondo.

Su diseño abierto lo convierte en una opción adecuada para organizar y exhibir objetos sin sobrecargar visualmente la pared. Está disponible por 14,99 euros, situándose entre las propuestas más accesibles de la línea.

Estante de pared de alambre.

Y por último, otro de los muebles que más nos ha llamado la atención es el armario de madera en marrón oscuro, concebido para aportar capacidad de almacenaje con una imagen sobria y ordenada.

Tiene 85 cm de ancho, 37,5 cm de fondo y 140 cm de alto, y está fabricado en una combinación de MDF y madera de pino.

Armario de madera.

Además, presenta una estructura sólida y su acabado oscuro lo convierten en una pieza protagonista dentro del espacio.

En esta ocasión, la superficie de origen sueco vende este mueble por solo 139 euros, tras un descuento de más de 200 euros, sobre su precio original.