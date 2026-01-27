Aterriza en Lefties el abrigo más elegante y sofisticado de la temporada: está disponible por solo 19,99 euros

Se trata de un abrigo de manga larga y cuello solapa grande, confeccionado en un tejido de efecto pelo, ideal para lucir en todo momento.

En un momento en el que la moda cotidiana se ha convertido en un reflejo directo de la personalidad y la forma de enfrentarse al día a día, cada vez más marcas de moda suman prendas con carácter y lo más importante, económicas.

Precisamente, con el inicio de semana en marcha, las propuestas de moda para mujer se renuevan y Lefties encabeza la atención con una prenda que presenta identidad propia.

Se trata del abrigo corto, una pieza ligera confeccionada con un tejido de efecto pelo que aporta un toque sofisticado a cualquier conjunto por menos de 20 euros.

The Indian Face.

Esta noción de estilo personal que trasciende tendencias enlaza con la manera en que marcas como The Indian Face entienden la moda: no solo como ropa, sino como manifestación de identidad, actitud y experiencias vitales.

The Indian Face ha desarrollado un discurso en el que cada prenda y accesorio, desde camisetas, abrigos, gorras e incluso gafas, comunica una historia de movilidad, libertad y carácter.

De forma parecida, el abrigo corto efecto pelo se posiciona como una pieza capaz de materializar ese mismo enfoque narrativo en el armario invernal, uniendo funcionalidad y expresión estética en una sola prenda.

El abrigo, actualmente en la sección de rebajas de Lefties, destaca por su corte corto de manga larga y cuello con solapa ancha, confeccionado en tejido de efecto pelo que aporta volumen y textura sin renunciar a la comodidad.

Abrigo corto pelo. Ref: 1800/308/250

En cuanto a la composición, la pieza está elaborada íntegramente con tejido sintético que imita el pelo, lo que ofrece calidez y un tacto suave sin recurrir a materiales de origen animal.

Además, la cadena perteneciente a Inditex ofrece esta prenda en hasta 3 tallas diferentes, entre las que encontramos la S, M y L. No obstante, y aunque la disponibilidad de tallas es limitada, su patrón amplio y su corte holgado permiten que el abrigo se adapte con facilidad a una gran diversidad de cuerpos.

Además de su estética distintiva, su diseño corto lo convierte en un abrigo ideal para contextos urbanos y estilos casual o semiformal: desde un paseo por la ciudad hasta cenas informales.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, Lefties ofrece esta prenda por solo 19,99 euros, tras un descuento del 50% sobre su precio original de 39,99 euros.