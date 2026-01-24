Massimo Dutti lanza la chaqueta más elegante y versátil de la temporada: está disponible por solo 35,95 €

Calidad, elegancia y versatilidad son tres de los atributos que la mayoría de las amantes de la moda buscamos en nuestras futuras compras.

Y precisamente, el cárdigan marinero de algodón que vende Massimo Dutti encarna a la perfección estos valores, ofreciendo una prenda que presenta un diseño atemporal y múltiples posibilidades de uso.

El cárdigan, a la venta por solo 35,95 euros, está confeccionado en algodón 100 % de alta calidad, un tejido natural que garantiza suavidad, transpirabilidad y una sensación agradable sobre la piel.

Cárdigan punto marinero. Ref. 5767/575

Su textura ligera lo hace ideal como capa intermedia en invierno o incluso como abrigo ligero en jornadas de clima templado.

Su diseño clásico presenta un cuello redondo, mangas largas y un cierre frontal con botones, detalles que aportan elegancia sin sobrecargar la prenda.

Los acabados en canalé rib y el sutil contraste de color en los bordes refuerzan la sofisticación discreta del cárdigan, permitiendo combinarlo tanto con una camisa formal como con una camiseta y vaqueros en un look más relajado.

El patrón de corte regular fit garantiza comodidad y libertad de movimiento, evitando que la prenda quede demasiado ajustada o excesivamente holgada.

Esta silueta equilibrada la convierte en una opción versátil capaz de integrarse en distintos estilos y contextos, desde entornos laborales hasta planes de fin de semana más informales.

Además, el color azul marino profundo, referencia clásica de la estética marinera, potencia la versatilidad de la pieza. Es un tono que combina con facilidad con otros colores y texturas, desde tejidos ligeros como el lino hasta lanas finas o incluso materiales técnicos.

