Parfois rebaja un 50% la chaqueta de punto más especial y elegante: está disponible en dos colores

Parfois está en el punto de mira de muchas amantes de la moda, gracias a su capacidad para aunar tendencias actuales con prendas versátiles y accesibles.

La marca portuguesa, conocida por su estilo cosmopolita y contemporáneo, logra cada temporada atraer la atención de quienes buscan piezas que sean a la vez modernas, funcionales y fáciles de incorporar a cualquier armario.

Precisamente, su último lanzamiento, el poncho de punto con hebilla disponible por menos de 20 euros, es un claro ejemplo de esta estrategia.

Poncho de punto con hebilla.

El poncho de punto con hebilla de Parfois se distingue por su corte relajado y tejido de punto suave, que aporta confort y calidez sin añadir volumen excesivo.

La prenda combina materiales como acrílico, poliéster y lana, ofreciendo un equilibrio entre suavidad, resistencia y facilidad de mantenimiento.

Su diseño incorpora una hebilla frontal de efecto piel, que permite ajustar la silueta y añade un detalle moderno, diferenciándose de los ponchos tradicionales sin cierres.

Además, los bordes rematados con pespuntes y las aberturas laterales facilitan la movilidad y la adaptación de la prenda sobre jerséis, blusas o chaquetas finas.

Eso sí, un punto en contra a tener en cuenta es que el poncho se comercializa en talla única ya que puede limitar opciones para quienes buscan medidas más específicas.

En cuanto a colores, Parfois ofrece la prenda en gris jaspeado y marrón, tonos neutros que se integran fácilmente en armarios de estilo casual o elegante.

Esta gama cromática facilita la combinación con jeans, pantalones de tela o incluso faldas largas, convirtiéndolo en una prenda versátil para distintos looks.

Otro aspecto que no podemos dejar pasar es su precio. El poncho de punto con hebilla tiene un precio de 19,99 euros, tras un descuento del 50% sobre su precio original.