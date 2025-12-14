Acaba de llegar a Parfois el jersey básico que arrasa esta temporada: disponible por solo 23,99 euros

Parfois ha vuelto a dar en el clavo con el lanzamiento de una prenda que promete ser la pieza perfecta de este invierno.

Concretamente, estamos hablando del jersey con textura y detalle de botones, una clara apuesta por la sencillez elegante con un diseño con pequeños matices de estilo.

Este jersey, disponible por 23,99 euros, destaca por su textura ligeramente marcada, un acabado que aporta relieve visual y eleva lo que, de otro modo, sería una pieza básica del armario.

Jersey con textura. Ref. 244188

El diseño incluye un cuello redondo clásico y mangas tres cuartos, una elección que facilita su integración en conjuntos de entretiempo y en capas invernales.

Sin embargo, el detalle que verdaderamente lo distingue es el conjunto de botones dispuesto sobre los hombros. Este pequeño elemento decorativo aporta un toque de sofisticación y rompe con la sencillez dominante, proporcionando un guiño estético diferente.

Desde el punto de vista técnico, el jersey está confeccionado con una mezcla de 79 % poliéster, 20 % viscosa y 1 % elastano, una combinación habitual en prendas diseñadas para resistir el uso intensivo sin perder su forma.

En cuanto al tallaje, la prenda se comercializa en las tallas S, M y L, cubriendo un rango estándar de medidas. Asimismo, el corte es recto y equilibrado, pensado para adaptarse al cuerpo sin ceñirse en exceso ni caer en el oversize.

Las mangas tres cuartos, además, añaden un toque diferenciador que hace que el jersey pueda utilizarse tanto en días fríos combinado con una camisa, como en jornadas más templadas sin necesidad de capas adicionales.

La versión disponible corresponde al color marrón, un tono cálido y atemporal que encaja con la paleta neutra predominante en las tendencias actuales.

Este tipo de color permite múltiples combinaciones: desde estilismos invernales con vaqueros y botas de piel, hasta conjuntos más sofisticados con pantalón recto, falda midi o accesorios dorados que realcen el detalle de los botones. Su versatilidad cromática lo convierte en una pieza adaptable a distintos estilos y ocasiones.

Otro de sus puntos fuertes es el precio: la prenda se ofrece por 23,99 euros, lo que la sitúa en un rango muy competitivo dentro del mercado del fast fashion de calidad cuidada.