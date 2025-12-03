Triunfa en Lefties el pijama más elegante y barato de esta temporada: disponible por solo 12,99 euros y en hasta 5 colores

Estas fechas son, para muchos, sinónimo de descanso en casa, de tardes tranquilas al calor del hogar, ese momento en que apetece dejar atrás el ritmo frenético del día a día y ponerse cómodo, sin más pretensiones que descansar.

En esos instantes, nada resulta tan reconfortante como un pijama que abrace el cuerpo con suavidad y un calzado doméstico que ofrezca ese extra de confort.

Precisamente, desde EL ESPAÑOL traemos uno de los conjuntos más deseados de estas fechas: el pijama de Lefties y unas zapatillas de Macarena Shoes, dos artículos que pueden convertirse en los mejores aliados este invierno.

Si el pijama de Lefties cubre la parte ropa de estar por casa, unas buenas zapatillas completan el conjunto. Aquí destaca la colección doméstica de Macarena Shoes, específicamente su línea Home, que ofrece zapatillas de casa diseñadas pensando en la comodidad, el calor y la practicidad.

Gracias a su gran versatilidad, combinan fácilmente con pijamas básicos como el de Lefties. El contraste entre la sencillez del pijama y la calidad del calzado doméstico puede aportar un punto de cuidado extra al conjunto, sin perder la funcionalidad.

Pijama largo. Ref: 5139/318/700

El modelo pijama largo básico de Lefties encaja justo con esa filosofía de relax hogareño. Se trata de un conjunto de dos piezas: camiseta de manga larga y pantalón largo.

En cuanto al precio, este pijama tiene un coste de 12,99 euros, lo que lo convierte en una opción muy accesible si lo que buscas es renovar tu ropa de casa sin gastar demasiado.

Respecto al tallaje, Lefties lo ofrece en las tallas habituales para mujer: XS, S, M, L y XL, perfecto para adaptarse a distintas constituciones.

En materia de estilo, al ser un pijama básico, su diseño tiende a la discreción: pocas pretensiones, sin estampados recargados, ideal para quienes priorizan la practicidad y la comodidad por encima de modas pasajeras.

Pijama largo. Ref: 5139/318/721

Esta sencillez estética lo hace además muy versátil y fácil de combinar con diferentes zapatillas o accesorios de casa.

De hecho, Lefties también ha pensado en todas, ya que ofrece este pijama en hasta cinco modelos diferentes, entre los que destacan el beige claro, rosa, marrón y gris; todos ellos conjuntables con las Macarenas Home.

Eso sí, si estás pensando en hacerte con este outfit al completo debes saber que solo estará disponible hasta agotar existencias.