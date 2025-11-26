Aterriza en Parfois el bolso más elegante y sofisticado del Black Friday: disponible por 16 € a partir de hoy a las 22 horas

Esta noche comenzarán los descuentos de la marca de hasta el 30%, una oportunidad perfecta para hacerse con piezas a precios más accesibles.

Parfois ha demostrado una vez más que conseguir un bolso elegante, moderno y de gran calidad es posible sin dejarse el sueldo del mes.

Precisamente, en estas fechas en las que comienzan los preparativos de las Navidades y el Black Friday está a la vuelta de la esquina, muchas buscan un accesorio versátil que sirva tanto para el día a día como para los planes más especiales.

Y ahí es donde entra en juego el bolso bandolera con tachuelas de la marca, una de esas piezas que destacan por su diseño actual y su precio accesible. Se trata de un bolso compacto, práctico y muy fácil de combinar, disponible por solo 16,79 euros a partir de esta noche a las 22 horas.

Este bolso combina especialmente bien con el estilo clásico y femenino de las merceditas de Macarena Shoes, cuyo diseño artesanal aporta ese toque atemporal que equilibra el aire urbano del accesorio de Parfois.

Disponibles en una gran variedad de colores y tejidos, este calzado se ha convertido en un imprescindible para quienes buscan comodidad sin renunciar a la elegancia.

Las merceditas destacan por su diseño versátil, con cierres de hebilla o elásticos que se adaptan al pie, y su suela ligera que permite caminar con facilidad durante todo el día. Además, actualmente podemos disfrutar de hasta un 40 % de descuento por el Black Friday.

Mientras el bolso suma un punto moderno, las merceditas aportan suavidad, elegancia y un matiz más tradicional, creando una mezcla perfecta para outfits de otoño e invierno.

Bolso bandolera con tachuelas. Ref. 239391_BNS

En cuanto al bolso, está confeccionado en un exterior de poliuretano con detalles metálicos de hierro, lo que le aporta ese acabado efecto piel resistente y un toque urbano gracias a las tachuelas distribuidas de forma uniforme por la superficie.

Estas pequeñas aplicaciones metálicas son, de hecho, la seña de identidad del bolso: le aportan carácter sin resultar excesivas y lo convierten en un accesorio fácil de combinar tanto en looks informales como en estilismos más cuidados.

En cuanto a su estructura, presenta una forma rectangular ligeramente rígida que mantiene bien su silueta. Sus medidas de 20 × 13 × 8,5 cm lo convierten en un bolso pequeño pero funcional, pensado para llevar lo esencial sin abultar.

Asimismo, Parfois ha pensado en todo, ya que ofrece este modelo en hasta tres tonos diferentes: mostaza, negro y marrón, todos ellos muy combinables con todo tipo de prendas y estilos.

Bolso bandolera con tachuelas. Ref. 239391_BNS

El interior está forrado en poliéster e incluye un bolsillo interno que permite organizar pequeños objetos como llaves, tarjetas o un labial.

Además, cuenta con un compartimento central con cierre de imán que facilita el acceso rápido a lo que más se usa. El cierre principal es de cremallera doble, un sistema que aporta seguridad extra y mantiene el interior protegido incluso en movimiento.

Otro elemento clave de su diseño es la bandolera ajustable y extraíble, que permite llevarlo cruzado o al hombro según la ocasión. Su longitud regulable ofrece comodidad y lo adapta a distintas alturas y preferencias, reforzando la versatilidad del bolso para el día a día.