Aterriza en Parfois el bolso más elegante y versátil de la temporada: disponible en 4 colores por solo 17,99 euros

Si algo hemos aprendido esta temporada, es que los accesorios capaces de combinar estilo, funcionalidad y precio razonable son los auténticos protagonistas de cualquier fondo de armario.

Precisamente, desde EL ESPAÑOL hemos dado con el bolso perfecto para lucir con todo tipo de prendas, texturas y colores.

Concretamente estamos hablando de una pieza de Parfois que ha ido ganando terreno entre quienes buscan un complemento práctico pero con personalidad.

Bolso bandolera. Ref. 232264_BLS

Este bolso, a la venta por menos de 20 euros, se caracteriza por su acabado craquelado y su textura ligeramente desgastada.

Parfois ha optado por un diseño compacto, con solapa y cierre de cremallera, lo que proporciona seguridad y comodidad para el uso diario.

En su interior incorpora un forro resistente, pensado para acompañar el ajetreo cotidiano sin perder su forma.

Otro de sus puntos fuertes es el asa ajustable y extraíble, que permite usarlo tanto como bandolera, ideal para quienes desean tener las manos libres, como bolso de mano en situaciones más formales.

En cuanto a tamaño, es un bolso relativamente pequeño: 23 cm de largo, 13 cm de alto y 3 cm de profundidad. Tiene el espacio justo para llevar lo esencial: móvil, cartera, llaves y algún pequeño objeto adicional. Su asa, además, puede ajustarse hasta los 55 cm, permitiendo que se adapte a distintas alturas y estilos de uso.

Pero eso no es todo, y es que el bolso se comercializa en varios colores, entre los que destacan el crudo, el azul, verde y el rojo.

Estas opciones permiten jugar con diferentes estilos, desde los más neutros y minimalistas hasta los más vivos y estacionales.

Su precio es otro de los grandes atractivos: actualmente está disponible por solo 17,99 euros, una cifra que facilita incluirlo en el armario sin necesidad de una gran inversión.

Este modelo resulta ideal para quienes buscan un accesorio funcional y ligero, perfecto para el día a día, así como para aquellas que prefieren bolsos pequeños y prácticos.

El efecto craquelado, por su parte, aporta un toque de carácter sin resultar excesivo, convirtiéndolo en una opción para looks tanto casuales como un poco más arreglados.

Aun así, es necesario recalcar que no se trata de un bolso pensado para quienes necesitan llevar objetos voluminosos y pesados ya que presenta un tamaño muy reducido.