Triunfa la nueva edición limitada de Dyson entre las amantes del lujo y la elegancia: un 8 en 1, disponible por 49 €

Dyson ha vuelto a ocupar titulares en el mundo de la belleza con Amber Silk, su nueva edición limitada que está conquistando a quienes entienden el cuidado del cabello como un ritual de estilo, elegancia y bienestar.

Con una paleta inspirada en los tonos cálidos del otoño y una propuesta tecnológica centrada en la salud capilar, la marca británica consolida su posición como referente de innovación y diseño.

La colección Amber Silk se presenta en toda la gama de productos de cuidado capilar de Dyson: desde secadores y moldeadores hasta planchas y accesorios de peinado.

Dyson Amber Silk.

Su estética combina un burdeos tostado, un cobre cálido y un champán rosado pálido, tres tonos que evocan el brillo de las celebraciones invernales y la calidez de los encuentros festivos.

No obstante, más allá de su apariencia, Dyson reafirma su apuesta por la ciencia aplicada al cuidado del cabello. Sus herramientas, entre ellas el Supersonic Nural, el Airwrap Co-anda 2x y la Airstrait, integran sensores inteligentes y tecnología de control térmico que permiten proteger la fibra capilar frente a los daños del calor extremo.

La inspiración detrás de Amber Silk procede, según explica el equipo de diseño de CMF (Color, Material y Acabado) de Dyson, de la propia naturaleza.

Los pigmentos que tiñen las hojas otoñales, flavonoles, carotenoides y antocianinas, sirvieron como punto de partida para crear una paleta capaz de reflejar la transición de estación y la emotividad del cambio. El resultado: un diseño que conjuga precisión técnica con sensibilidad estética.

La sorpresa más esperada

Pero la verdadera sorpresa de esta temporada llega con el lanzamiento del Dyson Duo, el primer set de productos de peinado de la firma. Incluye dos sprays en formato mini, el Dyson Omega y el Dyson Chitosan, concebidos para acompañar el uso de sus herramientas capilares.

El Dyson Omega, protagonista de este nuevo dúo, se presenta como un producto 8 en 1 capaz de nutrir, desenredar, suavizar, reducir el encrespamiento, proteger frente al calor y los rayos UV, minimizar la rotura y aportar hidratación duradera.

Por su parte, el Dyson Chitosan utiliza una macromolécula derivada de la seta ostra para ofrecer una fijación flexible y duradera, sin comprometer la suavidad ni el movimiento natural del cabello.

El Dyson Duo, con un precio de 49 euros, estará disponible próximamente en tiendas Dyson y en la web oficial. Su llegada coincide con el auge de la colección Amber Silk, que se ha convertido ya en una de las más deseadas del año entre quienes valoran la unión entre innovación, diseño y una elegancia discreta.