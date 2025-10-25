La princesa Leonor, gran protagonista en el Premio al Pueblo Ejemplar: ha sido la única en pronunciar el discurso

Las claves nuevo Generado con IA La princesa Leonor pronunció el único discurso en el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, destacando su protagonismo en el evento. El premio de este año fue otorgado a Valdesoto por su unión vecinal y la defensa del patrimonio cultural. La Familia Real visitó Valdesoto, participando en actividades tradicionales como la foliada de maíz y el juego de bolos. Leonor destacó las tradiciones de Valdesoto, incluyendo las "comedies" y recreaciones costumbristas, y su discurso valoró el esfuerzo comunitario y la transmisión cultural.

La princesa Leonor ha sido la gran protagonista durante el acto de entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 que este año ha recaído en Valdesoto, al ser la única integrante de la Familia Real en pronunciar el discurso en honor a esta localidad.

El rey Felipe VI ha querido dejar todo el peso y protagonismo a su hija, un giro importante en la trayectoria de Leonor, ya que tradicionalmente el monarca también leía algunas líneas dirigidas al municipio asturiano galardonado, algo que ha cambiado en esta edición.

El Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 es otorgado por la Fundación Princesa de Asturias y este año ha sido para la localidad de Valdesoto por su unión vecinal, la defensa del patrimonio y el esfuerzo constante por mantener vivas las tradiciones.

La princesa Leonor dando su discurso en Valdesoto. Europa Press

Para hacer la entrega del premio, se han trasladado hasta Valdesoto el rey Felipe VI acompañado de la reina Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Tras varios días seguidos de eventos, la Familia Real ha acudido al acto con una vestimenta más reposada después de 48 horas intensas de protocolo.

El ambiente era festivo, con cientos de vecinos volcados con la visita de los monarcas. Muchos de ellos han podido hablar con los reyes y también con la princesa de Asturias y la infanta Sofía.

Después de la visita de la Familia Real por el pueblo, la princesa Leonor ha dado un discurso para cerrar el acto. Durante su intervención ha recordado que la primera vez que Valdesoto presentó su candidatura a este premio "no había nacido", y que cree que "la espera ha merecido la pena para ver ahora todo lo que habéis logrado con el esfuerzo colectivo y el modo en que los vecinos os unís para poner en valor vuestras tradiciones y vuestra cultura", ha detallado.

La Familia Real durante su visita a Valdesoto.

Precisamente, la princesa de Asturias ha reivindicado todas las actividades tradicionales de Valdesoto y ha puesto en valor "les comedies", las obras teatrales de humor propias de esta región. La Familia Real ha podido acudir a estas representaciones debido a que los vecinos montaron un escenario en el pueblo para llevarlas a cabo. Leonor ha destacado sobre ellas el gran "ingenio" de los escritores que crean los textos de estas obras.

La princesa Leonor ha continuado poniendo en valor a las "mujeres haciendo de sidros, pegando saltos como la mejor con las varas de avellano y los cencerros" y a toda una serie de recreaciones costumbristas que la Familia Real ha podido ver en su paso por Valdesoto. "Es muy bonito comprobar cómo habéis conseguido transmitir a los más pequeños los valores y el mejor espíritu asturiano", ha detallado.

Para terminar, la primogénita de los reyes ha remarcado el fomento del automovilismo, la música y la gastronomía de la población de Valdesoto, así como su esfuerzo por "conservar el patrimonio arquitectónico".

Una visita relajada

La Familia Real se ha mostrado relajada durante su visita a este pueblo asturiano tras varios días seguidos de actos. A ello ha ayudado la participación de los monarcas en algunas actividades como la foliada de maíz o la elaboración de embutido casero. En este último trabajo, la princesa de Asturias ha ayudado a los vecinos mediante la acción de una manivela para picar la carne.

Por su parte, el rey Felipe VI se ha unido a varios vecinos de Valdesoto durante un juego tradicional de bolos, en el que ha acertado con la bola desde varios metros, sorprendiendo así a varios asistentes.

Los vecinos de Valdesoto también han aprovechado la ocasión para acercarse a hablar con los reyes y, en algunos casos, darles obsequios como los cuadernos en los que se escribieron las obras teatrales que protagonizaron durante este sábado.