Liza, la empresaria que factura 22 millones de euros: "Ahora somos 20 personas, fue el inicio de un negocio millonario"

Hace seis años, una idea aparentemente sencilla cambió el rumbo profesional de Liza Lakovleva y Adrián G. Martín.

Todo comenzó con una simple observación: "¿Ves esta piscina vacía? Para muchos no significa nada", recuerda Adrián en su canal.

Aquella imagen, insignificante para muchos, fue el punto de partida de un proyecto que hoy factura millones. "Para nosotros fue el inicio de un negocio millonario", resume Liza.

Una idea única

La pareja detectó una oportunidad que nadie estaba aprovechando. "Los hoteles se obsesionaban con llenar habitaciones, pero cada día dejaban vacíos sus spas, restaurantes y piscinas", explica Adrián.

De esa reflexión surgió 'Hotel Treats', el mayor marketplace de experiencias en hoteles de lujo en Europa. "Así nació lo que empezó en casa con cero euros de inversión", añade.

El crecimiento, sin lugar a dudas, ha sido espectacular. "Desde que lanzamos la empresa hace seis años, hemos generado más de 22 millones de euros en ventas. Y, actualmente, trabajamos con más de 1200 hoteles en 20 países", detalla Liza.

La emprendedora explica que hoy la compañía cuenta con dos vías de ingresos: "Una es nuestro marketplace (.com) y la otra son tiendas online personalizadas que hacemos para grandes cadenas como Iberostar o Achilles".

Pero el camino no fue fácil. "Los inicios fueron muy duros, sin página web, intentando convencer a los hoteles con poco más que un PDF y cometiendo errores que arrastramos durante años pero que también nos hicieron aprender", recuerda Adrián.

Sobre los mayores errores que cometieron, Liza lo tiene claro: "Creo que uno fue desde el principio negociar las comisiones muy bajas, que luego es casi imposible renegociar. Y también ofrecer cualquier tipo de servicio que no sabíamos dónde íbamos a encontrarlo".

En cuanto a la carga laboral, ambos trabajaron sin descanso durante años. "Nosotros cogíamos el teléfono, contestamos a todos los emails incorporando la pasarela de pago, todos los contratos, toda la contabilidad… Tuvimos 20 roles en la empresa", cuenta Liza.

Ese esfuerzo se tradujo en aprendizaje. "Gracias a eso hoy entendemos cada departamento desde dentro", afirma Adrián.

A su vez, la empresa creció, y el equipo también: "Ahora somos 20 personas. Cinco en nuestra oficina de Mallorca y el resto teletrabaja desde diferentes partes de Europa", explica Liza.

Este crecimiento, para Adrián, es fundamental para la empresa: "El equipo es sin duda la clave de nuestro éxito, y lo más potente".

Sin embargo, no todo fue crecimiento. "Estar cuatro años sin pagarnos salarios fue brutal, y luego llegó el covid", recuerda Adrián.

Liza no olvida aquel momento: "Entonces nos encontramos con que estaba embarazada el segundo día del confinamiento y claro, todas las ventas de Hotel Treats se pararon. Fue un momento de shock".

A pesar de los retos, siguieron adelante. En cuanto a las claves de su éxito, Liza lo tiene claro: "Lo primero es no parar en este camino tan largo, con tantos desafíos".

Además, la empresaria está convencida de que la escucha es esencial: "La otra clave es escuchar, tanto entre nosotros como con nuestro equipo, nuestros clientes y nuestros hoteles"

Esa misma visión la comparte Adrián, quien añade: "Es súper importante tener las orejas abiertas, escuchar más que hablar. Ser persistente también es clave".

Hoy, Liza tiene clara su meta, por ambiciosa que parezca: "Quiero ser un próximo Booking o Airbnb".

Su mensaje final, dirigido para todos aquellos que buscan emprender, resume el espíritu que los impulsa todos los días.

"Lo importante es no tener miedo a soñar en grande. Este es uno de los secretos de los emprendedores", concluye.