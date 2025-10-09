Pablo Ródenas, abogado, sobre el precio del divorcio: "Si no hay entendimiento, el coste puede subir a 3.000 euros o..."

Montaje de Pablo Ródenas junto a una imagen generada con IA

Hablar de dinero cuando un matrimonio llega a su fin puede parecer incómodo, pero la realidad es que un divorcio también tiene un precio. Y conocerlo de antemano puede evitar muchos disgustos.

El abogado Pablo Ródenas explica que el coste depende, en gran medida, del tipo de separación y del nivel de acuerdo entre las partes.

Según el letrado, "si os lleváis bien, el proceso judicial por mutuo acuerdo puede salir por unos 400 a 1.000 euros, incluso menos si vais por notario, entre los 150 y 400".

Terminar bien sale 'barato'

Esta modalidad, además de ser más rápida, suele evitar tensiones innecesarias, ya que ambas partes pactan las condiciones sin necesidad de llegar a otros procesos más largos.

Sin embargo, cuando no hay consenso, los gastos se disparan de manera considerable.

"Si no hay entendimiento, se complica entre abogados, procuradores, peritos, informes...", explica Ródenas, que advierte que un divorcio contencioso puede convertirse en un proceso largo y emocionalmente desgastante.

En esos casos,"el coste puede subir a 3.000 euros o más", dependiendo de la complejidad del caso y de los honorarios profesionales.

El abogado insiste en que no busca alarmar a quienes se enfrentan a una ruptura, sino ofrecer información clara para que puedan tomar decisiones informadas.

"No lo digo por asustarte, lo digo porque decidir cómo separarte también es una forma de cuidarte", señala.

Su consejo es analizar bien la situación antes de iniciar cualquier trámite, valorar si es posible llegar a un entendimiento y, sobre todo, no precipitarse.

También recuerda que existen alternativas para quienes no pueden afrontar los costes legales.

"Si no puedes pagar, hay mecanismos para pedir justicia gratuita. No te calles", subraya Ródenas, que considera esencial que nadie se quede sin defensa por motivos económicos.

Para este abogado, acompañar a las personas en un momento tan delicado va más allá del aspecto jurídico.

"Si estás en este punto en que todo se desmorona, déjame ayudarte a no hundirte también económicamente. Lo haremos bien sin que te sientas solo ni perdido", concluye.

En definitiva, el mensaje de Pablo Ródenas es claro: separarse tiene un coste, pero planificarlo y buscar asesoramiento profesional puede marcar la diferencia.

Porque, aunque el amor se acabe, evitar que los problemas económicos agraven la ruptura también es importante.