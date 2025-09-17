Han llegado a Mango los pantalones más especiales y elegantes de entretiempo: disponibles por 19,99 euros

Mango refuerza su colección con una prenda que captura la esencia de la temporada: el pantalón largo estampado de flores.

Confeccionado en un tejido fluido de 100% viscosa, este diseño ligero y transpirable se convierte en un imprescindible para quienes buscan comodidad sin renunciar al estilo.

Su caída suave y su corte recto lo hacen ideal para looks informales, salidas urbanas o incluso para aportar un aire fresco a un conjunto más cuidado.

Pantalón estampado. Ref. 17093289

El diseño se distingue por su estampado floral sobre fondo azul marino, un recurso que cada temporada vuelve a ocupar un lugar privilegiado en el armario.

La cintura elástica, reforzada con cordón ajustable, aporta practicidad y asegura un ajuste versátil que se adapta a distintos cuerpos y necesidades. Al tratarse de un pantalón de silueta relajada, estiliza la figura sin ceñirse demasiado, ofreciendo un equilibrio perfecto entre confort y tendencia.

En cuanto a disponibilidad, la prenda se encuentra en tallas XXS, XS, S, M y L, pensadas para cubrir desde cuerpos más menudos hasta tallajes intermedios.

El precio actual es otro de sus grandes atractivos: tras una rebaja de temporada, el pantalón ha pasado de 29,99 euros a 19,99 euros, lo que lo convierte en una adquisición asequible para incorporar a cualquier armario juvenil o casual.

Asimismo, el estampado floral abre múltiples posibilidades de estilo. Para un look de día, resulta perfecto combinado con una camiseta básica blanca y unas zapatillas de lona, logrando un aire desenfadado pero fresco.

Si se prefiere un toque más sofisticado, basta con sustituir la camiseta por una blusa satinada en tonos neutros y añadir unas sandalias de tacón ancho. También funciona muy bien con chaquetas ligeras: una denim oversize acentúa la estética casual, mientras que una blazer entallada en beige o crudo eleva el conjunto para situaciones más formales.

Otro de los puntos fuertes de este pantalón es su versatilidad. Gracias a su caída fluida, puede convertirse en protagonista de un look cómodo para viajes o escapadas, pero también en la base de un conjunto pensado para un plan nocturno.

No obstante, como ocurre con cualquier prenda de estampado marcado, conviene equilibrar el resto del conjunto para evitar un resultado recargado.

De hecho, las prendas lisas y los accesorios discretos son los mejores aliados para dejar que el estampado floral tenga todo el protagonismo. Así, la combinación ideal se alcanza al mantener un equilibrio entre la alegría visual del print y la sobriedad de las piezas de apoyo.