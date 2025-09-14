Una administradora de fincas explica qué hacer si tu vecino pone la música muy alta: "Se pueden aplicar sanciones"

Si el ruido de un vecino no cesa y afecta a tu descanso, no todo está perdido: la comunidad de vecinos puede intervenir. La administradora de fincas de Torres Comunidades lo deja claro: "¿Tu vecino pone la música a todo volumen? Has intentado hablar con él para llegar a un acuerdo amistoso pero no te hace ni caso... Cuando hablar y acordar no es suficiente, es momento de recurrir a medidas formales."

"Como administradora puedo ayudar a que el tema se trate en una reunión de vecinos para definir acciones más serias, como avisos formales al vecino en cuestión. Si sigue sin respetar, incluso podemos aplicar sanciones según el reglamento de tu comunidad o en última instancia pedir apoyo legal para proteger el derecho de todos a vivir en paz".

De hecho, la administradora explica que existen sentencias judiciales sobre este problema. En una de ellas un juez llegó a condenar a un vecino a abandonar su vivienda durante tres años por las continuas molestias. "No es solo una queja sin importancia, el ruido excesivo puede ser motivo de sanciones serias e incluso, acabar en los tribunales."

#puertoreal ♬ sonido original - torrescomunidades @torrescomunidades "Tu vecino pone la música a todo volumen y no te hace ni caso... ¿Qué puedes hacer? 🤔 Como administradora de fincas, te cuento qué medidas tomar para solucionar este problema, desde avisos formales hasta sanciones legales. Sí, incluso un juez puede obligar a un vecino ruidoso a irse de su casa. ¡Dale play y descubre cómo actuar! 🎧🚫 . #VecinosRuidosos #Convivencia #AdministraciónDeFincas #RuidoMolesto" #administraciondefincaspuertoreal

Muchos vecinos se rinden ante la música a alto volumen pensando que no hay nada que hacer. Sin embargo, esta administradora de fincas advierte que sí existen sanciones y vías legales para restablecer la convivencia y exigir el descanso.

La clave está en conocer la normativa aplicable: la Ley del Ruido, las ordenanzas municipales y la Ley de Propiedad Horizontal regulan los decibelios, los horarios y las molestias entre los vecinos.

Además, documentar el problema (tomando fecha, hora, tipo de ruido, testigos y si es recurrente) suele ser indispensable para que se tomen medidas efectivas.

La ley 37/2003 del Ruido es la norma estatal que establece principales generales para la contaminación acústica, permitiendo que las comunidades autónomas y los ayuntamientos definan los valores máximos permitidos.

Por su parte, la Ley de Propiedad Horizontal permite que los estatutos de la comunidad de propietarios incluyan cláusulas de convivencia que prohíban actividades molestas, como música demasiado alta, si perturban la tranquilidad de los vecinos.

Las ordenanzas municipales, además, fijan los horarios de descanso, normalmente de 22:00 a 8:00, y los límites en decibelios en días laborables, festivos o fines de semana. Cada municipio puede variar estos horarios y niveles permitidos.

Los pasos a seguir si tu vecino no baja la música son los siguientes: En primer lugar, es hablar con tu vecino, explicándole el problema y acordando un horario razonable. Muchas veces basta para resolver la molestia.

En segundo lugar, si no funciona, contactar con el presidente de la comunidad o el administrador de fincas. Un acta de la junta o notificación escrita puede servir como prueba de que se ha intentado solucionar.

De la misma manera, cabe destacar que puedes acudir al ayuntamiento o a la policía local para que midan el nivel de decibelios. Si se supera lo permitido, se abrirá un expediente sancionador.

Las sanciones varían según la gravedad de la infracción y los decibelios superados. En muchos casos: las multas leves van desde 600-750 euros si el exceso es pequeño. Sin embargo, las graves (cuando superan los decibelios permitidos) especialmente si es de noche o afecta a varias viviendas serían sanciones de hasta 1.500.

De la misma manera, también existen sanciones "muy graves": en casos extremos, cuando el ruido se mantiene persistentemente, supera mucho los límites o hay obstrucción legal, podría haber multas de hasta 3.000 euros.

Si tu vecino pone música muy alta con frecuencia, no estás obligado a aguantarlo. Existen normas estatales, autonómicas y locales que amparan tu derecho al descanso. La clave está en documentar, agotar vías de comunicación interna (comunidad, administración), y acudir a la administración o policía si nada cambia.