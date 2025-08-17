“Las mujeres también pueden liderar en finanzas”: María Àngels Vallvé (82) la primera agente de bolsa de España

En un mundo financiero históricamente dominado por hombres, María Àngels Vallvé Ribera marcó un hito en 1971 al convertirse en la primera mujer agente de cambio y bolsa en España, tras aprobar una oposición que hasta entonces era exclusiva para varones.

Con solo 29 años y recién licenciada en Economía y Derecho por la Universidad de Barcelona, desafió los estereotipos de una época y abrió camino profesional a futuras generaciones.

Desde entonces, Vallvé no solo supo mantenerse en el competitivo mundo bursátil, sino que evolucionó profesionalmente hasta convertirse en fundadora y presidenta del Grupo GVC Gaesco, empresa de servicios de inversión y gestión de patrimonios consolidada desde mediados de los años ochenta.

Su trayectoria - considerada "digna de enmarcar" por colegas y medios - demuestra que las mujeres pueden liderar con éxito en finanzas, incluso en entornos dominados por hombres.

Además de su labor empresarial, Vallvé ha reivindicado la importancia de la educación financiera, la ética y la prudencia como valores fundamentales para operar en mercados turbulentos. A sus 83 años, continúa activa en la oficina de Barcelona de GVC Gaesco, combinando trabajo, familia y pasión por la música y la cultura.

La carrera de Vallvé comenzó en el negocio familiar de metales, donde destacó por su afán de perfeccionismo y curiosidad financiera. Cuando en 1971 cambió la normativa y permitió que las mujeres accedieran a la oposición de agente de cambio y bolsa, supo aprovechar la oportunidad con el apoyo de su esposo Joan Hortalà y superó la oposición con éxito para integrarse en el parqué bursátil.

A pesar de recibir bienvenidas educadas, enfrentó sonrisas condescendientes y dudas sobre su continuidad. Sin embargo, demostró competencia y profesionalidad desde el primer día. Su voz, más aguda pero firme, fue su herramienta para hacerse escuchar en un entorno hostil. Su capacidad de aprendizaje y persistencia la consolidaron como agente confiable.

En 1986 fundó junto a otros sociales la sociedad GVC (Garçon Vallve Contreras) que tras las reformas del mercado financiero evolucionó hasta convertirse en GVC Gaesco, consolidándose como grupo líder en gestión patrimonial, corretaje institucional y fondos de inversión.

Bajo su liderazgo, GCV adquirió en 2008 Gaesco, reforzando su presencia en el sector y aumentando su cartera de clientes institucionales y particulares.

Detrás de su carrera también ejerció como notaria en Barcelona entre 2000 y 2012, tras la transformación del rol de agente de cambio a sociedad anónima en 1989, desempeñando ambas funciones con rigor y cariño por la profesión.

Más allá de ser la primera mujer en su profesión, María Àngels Vallvé promovió la inclusión del talento femenino en finanzas, proponiendo cuotas de género y mayor cultura financiera para todos los ciudadanos. En sus entrevistas recuerda que su fuerza no fue el privilegio sino el trabajo constante y la determinación para hacer bien su labor.

Además, forma parte del primer grupo de mujeres admitido por el Cercle del Liceu de Barcelona en el año 2000, donde incluso asumió cargos en su junta de gobierno, otro ejemplo de su apuesta por romper barreras sociales.

María Àngels Vallvé defiende la educación financiera y la presencia femenina. A sus 83 años sigue trabajando en su oficina en Barcelona y anima a introducir cuotas de género en finanzas, además de reivindicar más cultura económica en la sociedad.