La vida actual de Carmen Machi (62 años): de Aída a ser una de las mejores actrices del cine español

Con una sonrisa inconfundible y una trayectoria brillante, Carmen Machi se ha convertido en una de las actrices más queridas y admiradas del panorama cultural español.

Pero, ¿qué está haciendo ahora la inolvidable Aída? Con 62 años, la madrileña sigue en plena forma y afrontando nuevos retos profesionales con la energía que siempre la ha caracterizado.

Esta noche, como broche de oro a la temporada decimonovena de El Hormiguero, la actriz acudirá al programa liderado por Pablo Motos para hablar de su último trabajo, Furia, que como ella misma define "es un puñetazo de realidad".

Una carrera que comienza en el teatro

Nacida el 7 de enero de 1963 en Madrid, Carmen Machi inició su andadura profesional en el teatro a los 17 años con la compañía Taormina de Getafe.

Desde entonces, su pasión por la interpretación la ha llevado a formar parte de importantes compañías como la de La Abadía, participando en obras como Bodas de Sangre, Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte o 5mujeres.com.

Pero fue la televisión la que la catapultó al estrellato. Su papel como Aída García, primero en 7 vidas y luego en su propio spin-off, Aída, conquistó el corazón del público. Durante casi una década, dio vida a una madre luchadora, tierna y cómica que marcó una época en la televisión española.

Un presente lleno de proyectos

Lejos de encasillarse, Carmen Machi ha seguido sumando éxitos en cine y teatro. Ha trabajado bajo las órdenes de Pedro Almodóvar en Hable con ella, Los abrazos rotos y Los amantes pasajeros, y ha sido parte de películas tan populares como Ocho apellidos vascos.

El pasado mayo estrenaba La viuda negra bajo las órdenes del director Carlos Sedes, una serie basada en la vida de una narcotraficante colombiana. Espléndido trabajo de la madrileña que se ha reconocido en los 56 países donde ha sido número uno en Netflix.

Pero esta noche, en el programa líder del prime time hablará de su proyecto más rompedor, Furia, una serie original de HBO que se estrenará el próximo 11 de julio. Un retrato actual y controvertido sobre la vida de cinco mujeres protagonistas de un drama intenso pero muy realista.

Una vida personal lejos de los focos

A pesar de su fama, Carmen ha sabido mantener su vida personal en un discreto segundo plano. Comparte su vida con Vicente, su pareja desde hace más de dos décadas.

Viven juntos en Madrid y nunca han sentido la necesidad de casarse. "El matrimonio me asusta, igual que la idea de tener un hijo", ha confesado la actriz en varias entrevistas.

Y es que Carmen Machi ha sido siempre muy clara con su decisión de no ser madre. "Tuve la posibilidad, pero decidí no hacerlo. Tomé todas las precauciones para evitarlo", explicó sin tabús. Para ella, la libertad y la estabilidad emocional han sido prioritarias frente a los convencionalismos sociales.

Una filosofía de vida inspiradora

En sus entrevistas, Carmen Machi transmite una filosofía de vida basada en la autenticidad. "¿Qué es fracasar? No creo en el fracaso. Que algo se estrene ya es un éxito", asegura.

La actriz recuerda con humor el momento en que descubrió su fama: una noche en Times Square, a las tres de la mañana, Minnie Mouse la reconoció y gritó "¡Aída!".

No teme hablar de los efectos de la fama, aunque reconoce que a veces puede resultar abrumadora. "Ese exceso de visibilidad puede hacer que te sientas exprimida. Pero ojo, no me quejo", comenta.

Para ella, el verdadero éxito es mucho más simple: "Es poder tomarte un café por la mañana sabiendo que lo has ganado haciendo lo que amas".

Raíces, familia y secretos bien guardados

Aunque discreta, Carmen Machi ha revelado algunos detalles curiosos de su vida familiar. Proviene de una familia con raíces italianas y una historia sorprendente: su bisabuelo, originario de Génova, huyó con una gran suma de dinero y fue hallado sin vida en un hotel madrileño. Un misterio que ha acompañado a su familia durante generaciones.

Su hermana, Pilar Machi, es cantante de rock y lleva más de 15 años de carrera musical. El arte, sin duda, corre por las venas de los Machi.

El descanso también es parte de su éxito. Carmen ha aprendido a gestionar los ritmos de una carrera exigente. "Entre proyecto y proyecto dejo siempre un mes y medio para descansar. Cada vez pienso más en el descanso", ha comentado.

Y es que, tras tantos años de escenarios, rodajes y entrevistas, ha encontrado el equilibrio perfecto entre la pasión por su trabajo y la necesidad de parar.

Con su carisma, talento y coherencia, Carmen Machi se ha convertido en un verdadero referente para varias generaciones.

Su vida actual está marcada por el equilibrio, el compromiso con su profesión y una libertad elegida que la hace, más que nunca, una mujer admirable. En un mundo que premia lo inmediato, ella sigue apostando por la autenticidad.