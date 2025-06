Melyssa Pinto: "Me he cogido este vestido de Zara por 22 euros, es ideal y muy elegante para esta temporada"

Melyssa Pinto vuelve a acaparar titulares. La influencer catalana, conocida por su paso por programas de televisión como La isla de las tentaciones y por su consolidada presencia en redes sociales, se encuentra en el centro del foco mediático tras los recientes rumores que la relacionan con el actor Mario Casas.

En pleno revuelo, Pinto continúa generando contenido en su cuenta de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores. Esta semana ha compartido un vídeo en el que muestra varios vestidos de Zara que, según afirma, ha elegido para esta temporada.

El primero de ellos ha captado la atención no solo de sus seguidores, sino también del mundo de la moda: se trata de un vestido de Zara en tono azul cielo, que la influencer describe como "ideal para esta temporada".

“Me he cogido tres vestidos monísimos y os los tengo que enseñar. El primero es este, en azul cielo, me parece ideal para esta temporada. Además viene con el cinturón incorporado”, comenta la influencer.

El vestido en cuestión, disponible en la tienda online de Zara bajo la referencia 3897/083/403, forma parte de la colección de rebajas de primavera-verano de la firma del Grupo Inditex.

Su precio es de 22,99 euros, tras un descuento del 36% y puede encontrarse en tallas que van desde la XS hasta la XXL.

Eso sí, hay que tener en cuenta que para hacernos con esta ganga debemos esperar a esta noche a las 21 horas, ya que es cuando comienzan las rebajas online.

La prenda destaca por su diseño fluido con volantes en el bajo, escote pico, mangas abullonadas con elástico en los puños y cierre frontal con botones.

Uno de sus elementos más característicos es el cinturón fino, en tono a contraste, que estiliza la silueta sin restar comodidad.

Vestido volantes. Ref. 3897/083/403

El tejido exterior combina viscosa (69 %) y poliamida (31 %), lo que le proporciona una textura ligera y agradable, ideal para temperaturas cálidas.

El forro interior, 100 % poliéster, asegura opacidad y confort. El color azul cielo, tendencia en la actual temporada, refuerza su carácter romántico y versátil.

La pieza encaja además con una de las tendencias dominantes de la temporada: el estilo boho-romántico.

Los volantes, las mangas amplias y los tonos suaves marcan buena parte de las colecciones veraniegas, y Zara ha apostado por incorporar estas líneas a su oferta sin renunciar a la simplicidad ni a la usabilidad.

Vestido volantes.

En este sentido, el vestido azul cielo representa una fórmula ganadora: apto para el día a día, combinable con sandalias planas o de tacón, y válido tanto para un paseo urbano como para un evento casual.

Melyssa Pinto, al elegirlo como la primera prenda de su vídeo, lo posiciona de forma estratégica, otorgándole visibilidad prioritaria y convirtiéndolo en una de las piezas virales del momento.

Posibles combinaciones

Dicho vestido no solo destaca por su diseño favorecedor y su precio asequible, sino también por su gran versatilidad.

Su corte femenino, el cinturón incorporado y el tono suave permiten adaptarlo a distintos contextos con facilidad. A continuación, exploramos tres propuestas estilísticas, romántica, urbana y sofisticada, para sacarle el máximo partido según la ocasión.

Estilo romántico y femenino: para potenciar el carácter delicado y etéreo del vestido, una combinación infalible es apostar por complementos en tonos neutros o pastel. Unas sandalias en color nude, junto a un bolso de mano pequeño, refuerzan la estética romántica sin restar protagonismo a la prenda.

Estilo urbano y funcional: el vestido también puede adaptarse a un estilo más práctico sin perder su encanto. Combinado con unas zapatillas blancas de piel y una cazadora vaquera oversize, adquiere un aire urbano ideal para el día a día en la ciudad.

Estilo sofisticado y de noche: para transformar el vestido en una opción nocturna, bastan algunos detalles bien seleccionados. Unas sandalias de tacón fino en dorado o plateado, junto con un bolso joya y unos pendientes largos con brillo, elevan el look al instante. Un blazer estructurado en blanco o en un tono metálico puede añadir elegancia y estructura al conjunto.