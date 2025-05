La vida actual de Leticia Sabater, a sus 58 años: “Me he operado lo que me ha dado la gana y volvería a hacerlo"

Leticia Sabater, a sus 58 años, continúa siendo una figura mediática en España. Conocida por su carrera en televisión y su música provocadora, ha mantenido una presencia constante en los medios gracias a su estilo único y su actitud desenfadada.

En 2025, Sabater ha lanzado nuevos temas musicales que han captado la atención del público. Su presencia en festivales y eventos sigue siendo habitual, demostrando su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en la escena del entretenimiento.

Además de su carrera artística, Leticia ha sido abierta sobre sus múltiples intervenciones estéticas. En entrevistas recientes, ha afirmado: “Me he operado lo que me ha dado la gana y volvería a hacerlo”, mostrando su postura positiva hacia la cirugía estética.

Su actitud sin complejos ha generado tanto admiración como críticas, pero ella se mantiene firme en sus decisiones. Leticia ha expresado que cada cambio ha sido una elección personal para sentirse mejor consigo misma.

En el ámbito personal, Sabater ha enfrentado momentos difíciles, como la pérdida de su padre en 2024. A pesar de las adversidades, ha continuado con su carrera y ha encontrado consuelo en su trabajo y en el apoyo de sus seguidores

Leticia también ha sido noticia por su participación en programas de televisión y reality shows, donde ha mostrado su personalidad extrovertida y su capacidad para entretener al público. Su presencia en estos espacios ha reforzado su imagen como una figura carismática y polémica.

Leticia ha convertido su imagen en una marca personal. Su estilo, sus bailes y sus videoclips provocadores no solo generan polémica, sino también millones de visualizaciones en redes. Lejos de preocuparse por las críticas, defiende su autenticidad como parte de su éxito: “Hago lo que me hace feliz”.

En los últimos años, ha intensificado su presencia en festivales, especialmente en celebraciones del Orgullo y fiestas populares. Su espectáculo combina música, humor y provocación, logrando llenar plazas y discotecas. “Mi show es una fiesta y la gente lo disfruta”, asegura con una sonrisa.

Sabater también ha apostado por la autopromoción y la independencia artística. Produce sus propios temas y gestiona su carrera con total libertad, lejos de discográficas tradicionales. Esta autonomía le ha permitido lanzar temas tan virales como Toma pepinazo o 18 centímetros papi, que siguen generando titulares.

En lo personal, Leticia afirma estar centrada en su bienestar. Practica deporte con regularidad, sigue una dieta equilibrada y medita a diario. Aunque no descarta volver a enamorarse, insiste en que no necesita pareja para sentirse plena: “Estoy en mi mejor momento y no le debo nada a nadie”.

En sus redes sociales, Leticia mantiene una actividad constante, donde comparte su día a día, entrenamientos, recuerdos de televisión y adelantos musicales. Sus seguidores valoran su cercanía y naturalidad. “Soy como soy, y quien me sigue lo hace porque sabe que no vendo humo”, dice en uno de sus vídeos.

Además, Leticia Sabater ha manifestado su intención de escribir un libro autobiográfico. Quiere contar su historia con sus propias palabras, incluyendo los altibajos de su carrera, las traiciones y las lecciones aprendidas. “Tengo mucho que contar. He vivido lo suficiente como para llenar varios capítulos con verdad”, ha declarado.