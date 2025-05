La veterinaria María Vetican alerta sobre las señales que indican que tu perro está sufriendo y tú ni te enteras

A diferencia de los humanos, los perros no pueden decirnos con palabras que algo les duele. Pero eso no significa que no lo expresen. Lo hacen, solo que en un lenguaje distinto. Muchos dueños creen que mientras su perro no llore o no cojee, todo está bien. Sin embargo, hay señales sutiles que podrían estar alertando que algo no anda bien, y que a menudo pasamos por alto.

Según explica María Vetican, veterinaria especializada en comportamiento animal, reconocer esos signos puede marcar la diferencia entre una dolencia leve y un problema grave, ya que "tu mascota puede estar sufriendo y tú ni te enteras, porque ellos no nos hablan".

Uno de los primeros síntomas a los que debemos prestar atención es un cambio repentino de comportamiento. "Si tu mascota tiene dolor, puede que pase de ser un animal súper cariñoso a gruñir, morder o evitar el contacto más de lo normal". También puede empezar a esconderse o aislarse, comportamientos que no son comunes si antes era sociable y activo.

Las mascotas también sufren. Istock

Sin embargo, la experta reconoce que, aunque no hablen, sí que hay algunos perros que llegan a gritar o quejarse cuando los tocas en una zona específica. "Puede que llegue a gritar cuando le intentas coger de alguna forma o en alguna zona específica", dice Vetican. Este tipo de reacciones, que a veces se malinterpretan como agresividad, suelen ser una clara señal de dolor físico.

También puede volverse más ruidoso sin razón aparente. "Podríamos notar que se queja, maúlla o ladra más de lo normal sin ningún motivo". Esto puede ser una forma de llamar tu atención o de liberar malestar.

Y es que aunque parezca que no, el cuerpo también habla. Signos como lamerse o morderse excesivamente una zona del cuerpo, caminar con rigidez, cojear, tener dificultad para levantarse o dejar de subirse a lugares que antes alcanzaba con facilidad, son pistas claras. "Que adopte posturas inusuales o le cueste arrancar también puede indicar dolor", añade.

Otra señal importante es que el apetito le cambia. "Que coma o beba menos" no siempre se debe a un capricho. Puede ser una señal directa de que algo le duele o se siente incómodo.

Y hay un detalle curioso que pocos conocen: "el reflejo de contracción cutánea, que si lo presenta también podría indicarnos dolor en esa zona". Tocar suavemente su lomo o costado y ver si la piel se contrae de forma anormal puede ayudarte a detectar una zona sensible.

Estar atento a estos cambios puede salvarle la vida a tu perro o evitarle un sufrimiento innecesario. Ellos no hablan, pero siempre están comunicando. Solo hay que saber mirar.