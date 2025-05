La vida actual de Carlota Boza tras casi dos décadas en 'La que se avecina': “Quiero descubrirme como madre”

Pocos rostros han acompañado durante tantos años a los espectadores españoles como el de Carlota Boza. Su primer gran papel llegó cuando apenas tenía cinco años, en la popular serie La que se avecina, donde interpreta a Carlota Rivas, la hija de Maite Figueroa (Eva Isanta) y Amador Rivas (Pablo Chiapella) Desde entonces, su evolución ante las cámaras ha sido tan visible como personal: creció delante de toda España.

Ahora, con 23 años y tras casi dos décadas en televisión, Carlota afronta una nueva etapa vital y profesional. En sus últimas entrevistas y publicaciones en redes sociales, ha mostrado una faceta más íntima, reflexiva y madura. Una frase reciente resume el momento que vive: “Quiero descubrirme como madre”. Lejos de tratarse de un anuncio de maternidad inminente, se trata de un deseo profundo de comprender su propia identidad más allá de los focos y los guiones.

Y es que Carlota Boza ha demostrado que no quiere quedarse anclada en el papel de “la niña de la tele”. Su paso por la serie de los hermanos Caballero ha sido una escuela de interpretación, sí, pero también una vitrina exigente que ahora, con la madurez que da el tiempo, observa con perspectiva.

Carlota comenzó en La que se avecina en 2007, cuando apenas sabía leer. Creció en los pasillos de Mirador de Montepinar y se convirtió en uno de los personajes más entrañables de la ficción. A lo largo de los años, su personaje pasó por tramas escolares, adolescentes y familiares que conectaron con el público. Pero, como sucede con muchos actores infantiles, llega un momento en el que toca decidir: seguir adelante o dejar atrás una etapa.

En su caso, ha optado por seguir, pero desde un enfoque más personal. En entrevistas recientes, ha hablado de lo difícil que es para una actriz joven reinventarse después de ser parte de un fenómeno televisivo durante tantos años. “No quiero vivir toda mi vida siendo solo ‘la Carlota de La que se avecina’. Soy actriz, pero también soy mujer, soy hija, soy amiga…”, ha expresado.

Durante estos años, ha compaginado la interpretación con sus estudios, ha trabajado en cortometrajes y ha hecho incursiones en redes sociales donde muestra su día a día, sus ideas y, sobre todo, su crecimiento como persona. En sus publicaciones destaca su compromiso con temas sociales, feministas y de salud mental.

Aunque La que se avecina sigue en emisión con nuevas temporadas y formatos, Carlota Boza se ha mostrado abierta a nuevos registros. Ha manifestado su interés por el teatro, el cine independiente y las producciones con mayor carga dramática. Lejos del humor costumbrista que la vio crecer, quiere explorar papeles más intensos y alejados del personaje con el que millones de españoles la identifican.

Su madurez profesional también se nota en su forma de expresarse. En lugar de buscar titulares fáciles o polémicas, habla desde la introspección. “Estoy en un momento de descubrimiento. Me interesa saber cómo sería yo en otros contextos, en otros personajes. Y también como mujer, cómo me enfrentaré algún día a cosas como la maternidad”, dijo en una entrevista reciente. De ahí su comentada frase: “Quiero descubrirme como madre”, que no alude a planes inmediatos, sino a una inquietud emocional y vital.

Carlota mantiene una relación muy directa con sus seguidores en redes sociales, especialmente en Instagram, donde suele compartir pensamientos personales, reflexiones sobre su trayectoria y mensajes de agradecimiento a quienes han crecido junto a ella.

Uno de los aspectos que más valoran sus seguidores es su naturalidad. No pretende vender una imagen perfecta ni crear una marca personal artificial. Habla de sus inseguridades, de lo que ha aprendido y de lo que aún está descubriendo. Es, en ese sentido, una figura pública que ha sabido humanizar su paso por la fama.

Además, ha mostrado admiración por otros compañeros del reparto que la han acompañado durante años. Ha mencionado en varias ocasiones el papel fundamental de actores como José Luis Gil o Jordi Sánchez en su formación profesional, y se ha referido al equipo de la serie como una especie de familia extendida.

Carlota Boza se encuentra en una fase de transición, como muchas jóvenes de su generación. La diferencia es que ella lo hace bajo la mirada pública, con una trayectoria televisiva que la precede. Sin embargo, ha sabido llevar esa exposición con elegancia y autenticidad.

En los próximos meses, no se descartan nuevos proyectos audiovisuales. Mientras tanto, Carlota sigue explorando su identidad como actriz, como mujer y como futura madre, en el sentido más amplio del término. Y lo hace con la serenidad de quien ha crecido frente a las cámaras, pero no ha perdido su voz propia.