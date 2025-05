La vida personal de Judit Mascó: de supermodelo a su relación con las drogas: "Las he vivido muy de cerca"

En una entrevista que dio para el programa El Suplement de Catalunya Ràdio, conducido por Roger Escapa los fines de semana, la supermodelo explicaba que experimentó inseguridad en sus primeros años viajando sola a las principales capitales de la moda y desfilando para diseñadores tan conocidos como Armani, Carolina Herrera o Dolce & Gabbana.

"Me intimidaba mucho y sentía miedo. De hecho, hay muchas cosas que no hice por miedo. Pero el autocontrol me ha salvado en muchas situaciones; es parte de mi forma de ser. Me gusta dejarme llevar, pero siempre con límites, sin perder el control de mí misma". Por esa razón, nunca probó las drogas, a pesar de que las vivió muy de cerca en muchas ocasiones y tenía curiosidad "porque cuando eres joven tienes curiosidad".