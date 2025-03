La vida actual de Miren Ibarguren: de reina de la comedia a ser madre junto al creador de 'La que se avecina'

La que se avecina ha sido una de las series más importantes actualmente de la televisión española desde su estreno, en 2007. Esta comedia de situación creada por Alberto Caballero, Laura Caballero y Daniel Deorador es un spin-off de Aquí no hay quien viva y ha conquistado a una amplia audiencia gracias a su humor irreverente, sus personajes entrañables y las situaciones disparatadas que ocurren en el complejo residencial de Mirador de Montepinar.

La serie ha contado con un elenco lleno de personajes carismáticos que se han ido incorporando a lo largo de sus temporadas. En la séptima temporada, Miren Ibarguren, reconocida por sus papeles en series como Aída o Escenas de Matrimonio, se unió al reparto de La que se avecina interpretando a Yoli, una joven que rápidamente se consolidó como una de las vecinas más destacadas del edificio. La llegada de Yoli a La que se avecina inyectó una nueva energía a la trama, gracias a su carácter simpático y algo ingenuo, siempre dispuesto a provocar risas y momentos memorables.

En cualquier caso, ¿quién es Miren Ibarguren más allá de La que se avecina? Miren Ibarguren Agudo (nacida en San Sebastián, Guipúzcoa, el 23 de mayo de 1980) es una actriz española que alcanzó la fama a nivel nacional por su papel de Sonia Valcárcel en la serie Escenas de matrimonio, emitida por Telecinco.

Sin embargo, antes de este éxito, ya había trabajado en televisión, destacando por su interpretación de Idoia en la serie vasca Goenkale de ETB1. Entre 2008 y 2014, participó en la serie de comedia Aída, también en Telecinco, donde dio vida a Soraya García García. Además, en 2015, se confirmó su inclusión en el elenco principal de la novena temporada de la serie La que se avecina de Telecinco, donde interpreta a Yolanda Morcillo.

Miren Ibarguren comenzó su carrera en la serie Goenkale de Euskal Telebista, interpretando a la criada de María Luisa Galardi, lo que le dio popularidad en el País Vasco. Más tarde, protagonizó el papel de Paula en la serie de Antena 3 A tortas con la vida, donde participó en 23 episodios.

También tuvo una aparición en dos capítulos de la exitosa serie Aquí no hay quien viva, de la misma cadena. Sin embargo, fue su papel de Sonia en Escenas de matrimonio, una producción de Telecinco que surgió como una extensión de la miniserie Matrimoniadas de TVE, lo que le otorgó gran fama. Además, se unió al elenco de Aída interpretando a Soraya, la hija perdida de los personajes principales, justo antes de la salida de Carmen Machi.

En julio de 2014, Miren fue fichada para la nueva serie de Telecinco, Anclados, de los creadores de Aída, donde interpretó a Margarita "Marga" Santaella, la directora del crucero en el que se desarrolla la historia.

En octubre de 2015, se anunció su incorporación a la novena temporada de La que se avecina, donde interpreta a Yolanda Morcillo, una atractiva costurera que tiene su propio taller de costura. Hasta la fecha, sigue siendo parte del elenco de la serie.

Además, Miren Ibarguren también ha trabajado en el cine, donde ha mostrado su versatilidad como actriz. Aunque es más conocida por sus papeles en televisión, su incursión en la gran pantalla ha sido igualmente significativa.

Por ejemplo, en 2007, dio el salto al cine interpretando a Joaquina en la película Las trece rosas, dirigida por Emilio Martínez Lázaro. Esta película está basada en la historia real de las 13 mujeres que fueron ejecutadas poco después del final de la Guerra Civil Española.

Y en lo que respecta a su vida privada, cabe destacar que Miren Ibarguren siempre ha dicho que no expone su intimidad. En cualquier caso, se conoce que entre 2008 y 2011, estuvo en una relación con el actor Aitor Luna.

Posteriormente, desde 2013, está con Alberto Caballero, director y guionista de La que se avecina. En febrero de 2022, anunció a través de sus redes sociales que esperaban su primer hijo. Su hijo, Rocco, nació el 17 de julio de 2022.

En cualquier caso, durante el embarazo, Miren nunca llevó a revelar si el bebé sería niño o niña, pero tras un mensaje que compartieron, se pudo intuir que esperaban un niño. Sobre la maternidad, Miren Ibarguren ha hecho muchas reflexiones, caso de sus declaraciones en el podcast de Natalia Ferviú: "Creo que la red hay que seguir expandiéndola porque cuando nace un hijo, a mí por lo menos me ha pasado, nace con él la necesidad de que el mundo sea mejor."

"Porque a mí no me sirve de nada criar a un príncipe en mi casa si luego va al colegio y le van a partir la cara… Yo creo que lo que es la maternidad o la paternidad es un acompañamiento hasta los 18 años que no podemos hacer solos en casa. Creo que hay que hacer social y políticamente muchos movimientos para que los niños sean de todos y todos tengamos la responsabilidad con los niños".