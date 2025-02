La vida actual de Cecilia Freire: de sus personajes en 'Física o Química' o 'Velvet' a su mayor reto: "Me hacía llorar"

Física o Química es una serie española de temática juvenil que se emitió entre 2008 y 2011 en Antena 3. Con un enfoque en la vida de los adolescentes y sus relaciones personales, la serie destacó por abordar temas como la amistad, el amor, las dificultades familiares, la sexualidad, la identidad y los problemas sociales.

La serie se centraba en las vivencias de los estudiantes de un instituto, pero también exploraba las relaciones con los profesores. Los personajes fueron uno de los mayores atractivos de Física o Química, pues muchos de ellos tenían personalidades complejas y pasaban por situaciones de gran carga emocional.

Y entre los personajes destacó Blanca Román, interpretada por Cecilia Freire. Y además, esta actriz también destacó por otros papeles como Rita Montesinos en Velvet (2014-2016), a Ángela López Castaño en La otra mirada, así como a Iris en La chica de nieve.

Sin embargo, ¿quién es Cecilia Freire? Cecilia Freire Peñas (nacida el 17 de noviembre de 1981 en Madrid, España) es una actriz española famosa principalmente por sus papeles como Blanca Román en Física o Química (2008-2009), Rita Montesinos en Velvet (2014-2016) y Ángela López Castaño en La otra mirada.

Desde pequeña, Cecilia Freire mostró una gran vocación por la interpretación, lo que la llevó a comenzar sus estudios de actuación a los 14 años. A lo largo de su carrera, ha trabajado en cine, teatro y televisión. En 2008 alcanzó gran popularidad gracias a su papel en Mortadelo y Filemón: Misión: salvar la Tierra. También ha formado parte de otras películas como Sin vergüenza (2001) y 8 citas (2008).

En teatro, Cecilia Freire ha trabajado en Londres en la obra Cuento de invierno, y en España ha participado en producciones como La katarsis del tomatazo y Pero ¿quién mató el teatro?. Además, ha incursionado en el cine de cortometrajes con trabajos como La habitación de los abrigos, dirigida por Nerea Madariaga.

Y en lo que respecta a su vida más personal, Cecilia Freire está disfrutando de uno de los roles más gratificantes de su vida: el de madre. La actriz dio la bienvenida a su hija Inés en 2018, y desde entonces, la pequeña se ha convertido en el centro de su mundo, algo que también comparten con Lolo, su esposo, con quien contrajo matrimonio en julio de 2016.

Sin embargo, en lo que tiene que ver a sus últimos trabajos profesionales, cabe destacar que Cecilia Freire forma parte del elenco de La chica de nieve, la serie de éxito que está viendo todo el mundo y que ha supuesto para ella todo un reto.

Ella no aparece hasta el capítulo 5 de la primera temporada. En cualquier caso, es una entrevista concedida a La Sexta, la actriz explicaba lo siguiente sobre su paso por la serie: "Había escenas que me hacían llorar y tenía que hacerlas, cortaban, me ponía a llorar un rato para soltar el mal rollo y volvía", explicaba la actriz.

La actriz habló de una escena en la que para evitar que la niña haga ruido le tapa la boca con un cojín y casi la asfixia: "Es una escena que hay que hacer porque está en guion pero con una niña actriz y siendo yo madre pues me planteo como lo agarro y fue así, rodaba, cortaban, lloraba y a volver", añade.