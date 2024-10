Reto Pelayo Vida: así es el proyecto que llevará a cinco mujeres supervivientes de cáncer a la Antártida

Transmitir optimismo a los millones de mujeres afectadas por el cáncer y reclamar más investigación y detección precoz. Son solo dos de los objetivos del Reto Pelayo Vida. Desde 2015, el proyecto lleva anualmente a mujeres que han padecido un cáncer a alcanzar una proeza única para demostrar que puede haber vida después del cáncer.

Este 2024, sigue afianzándose como un ejemplo de superación. Del 22 noviembre al 18 de diciembre, cinco mujeres supervivientes se embarcarán en un viaje increíble: navegarán en una goleta de 39 toneladas hasta la Antártida durante 14 días, con casco de acero naval. La goleta es parte de la IAATO, organización para promover viajes seguros y ambientalmente responsables a la Antártida, y cumple con todos los protocolos de conservación de la Antártida, así como de su fauna.

Está previsto que la expedición parta de Ushuaia, doble por el cabo de Hornos y recorra los 1.000 kilómetros que separan del continente americano del antártico, atravesando el conocido paso de Drake y surcando el océano más legendario de la Tierra. Tras surcar estas aguas tocarán tierras antárticas, llegando en una primera escala a la base militar española de Gabriel de Castilla, ubicada en la isla Decepción. Viajan literalmente al lugar más remoto del planeta, hecho de acantilados de hielo modelados por el viento y el oleaje.

"Esta iniciativa, que comenzó hace diez años como un sueño, se ha convertido en un referente de superación para miles de mujeres. Es mucho más que una expedición, es una oportunidad de demostrar que los límites están para ser superados, se consigue con el poder de la mente", comentó Elena Sánchez, en el acto de presentación de la iniciativa de este año, celebrado este 16 de octubre.

Las cinco expedicionarias de Antártida'2024 son Cruz Álvaro (Madrid), Macarena Bohórquez (Sevilla), Marta Castillo (Zaragoza), Almudena Sánchez (Ávila) y Patricia del Solar (Madrid). Han sido seleccionadas entre 538 solicitudes recibidas desde 11 países.

Macarena, de 36 años, nacida en Sevilla y residente en Barbate (Cádiz), confesó: "En marzo, empezamos a prepararnos. Por mi parte, acababa de salir de una operación, era autónoma. Publiqué un vídeo en redes pidiendo ayuda, y mucha gente lo hizo. El Reto ha sido parte de mi camino de recuperación física y mental. Significa vida, primeras veces y superación, pero sobre todo comunidad. Si estamos aquí es gracias a muchas personas, al equipo médico, a los investigadores, a la gente que nos ha ayudado a navegar y a Pelayo Seguros".

Almudena, de 44 años y nacida en Ávila, trabaja como farmacéutica en el hospital Virgen de las Nieves de Granada. Explicó: "Me diagnosticaron cáncer de mama. Lo más difícil para mí fue pasar al otro lado, porque soy farmacéutica. Aunque siempre había intentado ponerme en el lugar de la otra persona, hasta que lo vives, no te das cuenta de lo que supone. Las enfermedades forman parte de la vida y son una lección de humildad. Hay que afrontar la dificultad de la mejor manera posible. Me motivó ver a las participantes, me recuperé físicamente y psicológicamente. Quería devolver lo que me habían dado. Quería ser una fuente de inspiración para personas que lo están pasando mal".

Marta, de 50 años y de Zaragoza, trabaja en la Fundación Federico Ozanam que se preocupa de personas en situación de exclusión social y en apoyar a la tercera edad: "Cuando me diagnosticaron, no me relacioné con personas con cáncer, no fui a asociaciones, ni pedí ayuda. No había tenido contacto con mujeres como yo. Con ellas, he podido empezar a llorar. Espero que otras mujeres que vean los que no han pasado, se inspiren y encuentren pronto esta casa, estas personas donde poder caerte, llorar, reír y sanar".

Cruz, de 53 años, es de Madrid y trabaja como técnica en el Defensor del Pueblo: "Me llevo a mis compañeras. Mi mensaje es que lloren lo que tengan que llorar. Es un momento muy duro, sabes cuándo te metes, pero no cuando sales del cáncer. Me llevo a todas las mujeres con las que compartimos formación, el fin de semana de selección, estamos conectadas".

Patricia, 50 años, de Madrid, estudió arquitectura técnica y es directora de operaciones en una empresa, aunque antes fue empresaria ella misma, fundando en 2007 su propia empresa. "Cuando las mujeres que participaron en la expedición me contaron su experiencia, quise ser como ellas. A veces es más duro recuperarte emocionalmente, de las secuelas del cáncer, que del propio tratamiento. Cuando pasas el tratamiento, la sociedad piensa que has terminado, en realidad, es cuando empiezas a reconstruirte. Me enamoré de este proyecto. La vida te pone muchos obstáculos, pero tienes que aprender a levantarte y ver la vida con positividad. Y atravesar el miedo".

Esta expedición no solo supondrá un reto físico para estas cinco mujeres, también mental, como lo recordó la neurocientífica Ana Ibáñez, quien está participando en la preparación de las expedicionarias: "Soy entrenadora de cerebros. Todos podemos desarrollarlo y sacar los músculos que están dentro. Pasar por algo tan difícil como el cáncer permite que tras superarlo, tus células te digan sí a la vida. Un reto es un paso hacia lo desconocido. Es un baile entre lo posible y lo imposible, algo que te ilusiona y algo que no sabes si eres capaz de hacer. He elegido cuatro pilares para trabajar en este sentido: elegir el pensamiento, atravesar el miedo, ser creativo y gestionar la energía".

Reto Pelayo Vida es el mayor proyecto deportivo de sensibilización sobre la prevención del cáncer de la mujer que existe a escala internacional. En marzo de 2015 y tras la muerte de uno de sus mejores amigos víctima del cáncer a los 39 años de edad, el periodista y escritor Eric Frattini, fundador de TREX EXPLORING, imaginó el ascenso de cinco mujeres supervivientes de cáncer al monte Kilimanjaro, el techo de África. El 29 de septiembre de 2015, a las 06:15 hora, Tanzania, Carmen, Araceli, Rosa, Eva y María alcanzaron el pico Uhuru, la cima del Kilimanjaro, la montaña más alta de África. Aquella primera aventura fue el inicio del Reto Pelayo Vida.

El presidente de Pelayo Seguro, Francisco Lara, recordó: "Estamos en el décimo aniversario. Cuando pienso en el Reto, tengo la sensación de que estos años han pasado rápido, intento recordar cada una de las ediciones y de las expedicionarias, las personas que se han incorporado al reto… no podemos estar más satisfechos y agradecidos. El Reto nació con un objetivo muy sencillo pero ambicioso. Queríamos lanzar un mensaje de esperanza y residencia. Se han superado todas las expectativas".

Las expediciones realizadas hasta ahora han sido: Kilimanjaro'2015, Trasatlántica'2016, Polar'2017, Annapurna Bike'2018, Andes'2019, Vuelta España'2020, 66 Norte'2021, Jordania'2022, y Patagonia'2023.

Hasta la fecha, suman casi 105.000 kilómetros (lo que equivale a más de 2 vueltas y media a la circunferencia del globo terráqueo); 2.987 mujeres supervivientes presentadas como candidatas de 14 países; 17 fronteras traspasadas; y 20 premios obtenidos, incluida una mención especial de la NASA, Premio Actualidad Económica a una de las '100 Mejores Ideas Empresariales del Año', Premio 'Mujer del Año' de la Prensa de Madrid a las mujeres participantes del Reto Pelayo Vida, o el Premio Juan Sebastián Elcano que concede la Armada y la Asociación Cádiz por Elcano.

En 2023, el documental sobre la expedición de Jordania’2022 En el Valle de la Luna ganó un Premio Antena de Oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España.