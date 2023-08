El fenómeno del "dating déjà vu" o por qué siempre elegimos el mismo tipo de pareja

Nuestras relaciones sentimentales dicen mucho de nosotros. Y más cuando estas tienen puntos en común. ¿Sientes que te has enamorado de personas con rasgos muy similares, pese a fracasar en cada ocasión? No eres la única y no se trata de un fenómeno tan extraño: el "dating déjà vu" es un patrón.

El estudio "Consistency between individuals' past and current romantic partners' own reports of their personalities", elaborado por expertos de la Universidad de Toronto, lo corrobora, afirmando que "la personalidad de una pareja puede tener implicaciones en la predicción del emparejamiento en el futuro".

¿Pero por qué nos confundimos al buscar pareja y reincidimos en el error de acabar con alguien que nos hace daño? María Ibáñez Goicoechea y Jesús Jiménez Cascallana, directores del Centro de Psicología e Introspección, en Madrid, destacan: "Principalmente, por condicionantes inconscientes de los cuales la mayoría de las personas no se da cuenta. Los más evidentes suelen verse cuando se compara a la pareja con uno de los progenitores. Mucha gente descubre en la terapia que su pareja tiene muchos rasgos psicológicos parecidos a su padre o su madre, y se sorprenden. Otras veces, descubren que han elegido a alguien que tiene el carácter contrario a uno de los progenitores.

Estos condicionantes psicológicos inconscientes hacen que, en muchas ocasiones, se elija una y otra vez el mismo perfil psicológico de persona sin darse cuenta. Por ejemplo, elegir personas de maneras distantes porque les parecen seguras y no lo son; o personas que se muestran independientes y, sin embargo, son posesivas; personas que se muestran sumisas inicialmente pero luego son controladoras; personas que idealizan inicialmente a la otra persona para luego desvalorarla progresivamente hasta rechazarla y sin saber muy bien qué ha ocurrido… Y, sobre todo, porque muchas personas compiten psicológicamente con su pareja, conscientemente o no, por temores propios".

Una búsqueda compleja

¿Por qué nos resulta tan difícil buscar la "pareja ideal"? "Por un lado, resulta difícil porque hay criterios equivocados ampliamente extendidos, un ejemplo es la importancia que se da al aspecto físico. Sabemos que muchos dirán la tan manida frase de que 'es lo primero que atrae' o 'te tiene que entrar por los ojos' o cosas parecidas. Pues bien, éste es uno de los factores que hacen que las relaciones de pareja sean tan inestables y poco duraderas. Porque para afrontar todos los retos que van a surgir, para caminar juntos en la relación, la estatura, el pelo o la forma del mentón de la otra persona no van a tener ningún valor".

En todo caso, ¿se deben rebajar las expectativas? "No es una buena idea, pues será un grado de resignación que tarde o temprano va a derivar en frustración y malestar. Lo que hay que revisar son las expectativas para comprobar si son beneficiosas o perjudiciales. En el terreno psicológico, las expectativas deberían aspirar a tener una relación estable, madura, comunicativa, afectuosa, colaboradora, en la que ambos se sientan queridos, apoyados, que crecen juntos.

Por otro lado, hay que revisar los criterios para 'elegir' pareja, tanto los conscientes erróneos, como el aspecto, que le guste a la familia o los/as amigos/as, que parezca seguro/a, que parezca independiente, o manejable…; como, también, los condicionantes inconscientes, que tanto influyen y de los que la mayoría no se dan cuenta", aclaran los expertos.

