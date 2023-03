Este es el secreto para triunfar a nivel profesional, según Harvard

El éxito laboral depende de numerosos factores basados en nuestras propias expectativas individuales. En este sentido, el concepto se ha redefinido considerablemente en los últimos años: aunque el ascenso económico siga siendo unos de los principales focos de motivación, cada vez más empleados buscan primero su bienestar. La visibilización del tema de la salud mental en los últimos años ha contribuido a este replanteamiento.

[Estos son los 5 mejores deportes para perder peso según un estudio de Harvard]

Aún así, existen algunas pautas comunes para conseguir una vida laboral satisfactoria. Es lo que defiende Tapan Singhel, CEO de Bajaj Allianz General Insurance, en un artículo publicado en la plataforma Harvard Business Review.

A su juicio, existen varias claves para conseguirlo, todas bajo el paraguas de la llamada "mentalidad de crecimiento". Según explica el experto: "para prosperar, especialmente hoy, como nuevo empleado, realmente necesitas tener una mentalidad de crecimiento y, si ya tienes una, debe seguir desarrollándola. Tu éxito dependerá de cuán dispuesto estés a mantener una mente abierta, permanecer curioso, desarrollar nuevas habilidades y abordar tareas difíciles".

Destaca, en este sentido, la necesidad de un proceso de transición: "la transición de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento no es fácil. Ocurre durante un período de tiempo y está determinado en gran medida por su capacidad para aprender tanto de tus éxitos como de tus fracasos".

Esta "mentalidad de crecimiento" se puede aplicar siguiendo tres pautas básicas, en cualquier tipo de trabajo.

El experto parte de su experiencia personal para ilustrar este punto: "cuando era estudiante de ciencias, me especialicé en física. Un semestre, suspendí algunas asignaturas. Culpé a todo menos a mí mismo". Cuando surgen obstáculos, tendemos naturalmente a ponernos a la defensiva o buscar excusas.

El experto recomienda en este sentido utilizar la experiencia para aprender sobre uno mismo y pensar un mejor enfoque para lograr el objetivo. "Necesité tiempo para darme cuenta de que al reaccionar de esa manera, en realidad me estaba quitando poder. Cuando culpas a los demás de tus propios fracasos, te niegas a ti mismo la oportunidad de corregirlos".

Cuando te enfrentes a lo desconocido, no huyas. Puedes fallar, pero una mentalidad de crecimiento brilla cuando puede sustituir la palabra "fracasar" por "aprender". Según cuenta el experto, sobre su propia experiencia: "comencé mi carrera como contador de división en una compañía de seguros del sector público. Mis jefes se preocuparon mucho por mi evolución. Con el tiempo, me pidieron que me encargara de más tareas, sin experiencia previa". Al principio, dudó antes de finalmente preguntarse: "¿Cuántas personas tienen este tipo de oportunidad en este momento de su carrera?".

El experto recalca en este sentido que sus posibilidades de fracaso pero también de éxito eran nulas si no se arriesgaba. La pregunta: "Si fallas, ¿qué es lo peor que podría pasar?" es un gran recurso. Se trata de tomar cierta perspectiva: en vez de pensar en las consecuencias del fracaso, cabe preguntarse cómo se puede salir ganando de esta situación.

Partiendo de nuevo de su propia carrera, Tapan Singhel explica: "pasé tiempo con expertos en el departamento aprendiendo los conceptos básicos, haciendo preguntas, por simples que parecieran. Aprendí lo que era un libro mayor. Aprendí lo que significaba débito y crédito. Aprendí a preparar un balance. Cerramos y presentamos las cuentas a tiempo, pero lo más importante, pude ampliar mis habilidades y conseguir una comprensión más profunda del trabajo que mi equipo estaba haciendo día a día".

Por ende, es fundamental recordar que cuando empezamos, todo es lógicamente nuevo, y que no siempre se puede contar con esta experiencia previa. Es mejor pedir ayuda, de forma humilde. " La mejor manera de superar una situación desconocida es enfrentarte a ella. Tener una mentalidad de crecimiento no significa que pueda hacer cualquier cosa. Significa que te sientes cómodo reconociendo que todos somos capaces de crecer y mejorar" explica el experto.