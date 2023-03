Tu piel puede envejecer hasta 10 años si no te desmaquillas (las expertas nos explican por qué)

Layering, skin cycling... no son pocas las técnicas de belleza que se han hecho virales en los últimos años. Defendidas por numerosos expertos, tienen un punto en común: nos recuerdan la importancia de desmaquillarnos.

¿Pero por qué este paso es tan importante? No desmaquilarse de forma continuada puede provocar que en solo un mes, la piel no solo se pueda más seca, más tirante y más enrojecida, sino que puede envejecer hasta 10 años.

"Es importante desmaquillarse para eliminar las impurezas y los restos del maquillaje. Los aceites son, en muchas ocasiones, uno de los mejores productos para eliminar estos productos ya que al ser grasos son los que arrastran de forma más eficaz" nos recuerdan en este sentido los expertos de Primor.

Raquel González, cosmetóloga y directora de formación de Perricone MD, añade en este sentido: "Es necesario limpiar la piel a diario para mantenerla saludable y evitar la acumulación de impurezas que pueden obstruir los poros y causar problemas como el acné. Es cierto que los primeros días los cambios son poco significativos, pero, a la larga, tendrá más consecuencias. Se pueden producir procesos inflamatorios que rompan las fibras de colágeno y elastina, provocando graves cascadas de envejecimiento".

No desmaquillarse de forma continuada puede, por lo tanto, suponer un pico de estrés para la piel que se verá directamente impactada: "La piel no sufre únicamente por no limpiarla y seguir aplicando maquillaje en capas todos los días, también se siente más seca por la acumulación de impurezas y de la contaminación a la que está expuesta y que se asienta en el tejido, es como si estuviera estresada. Un efecto que se conoce como estrés oxidativo" explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

¿Qué le pasa a la piel si no me desmaquillo?

La periodista del Daily Mail Anna Pursglove se sometió a la prueba: durante un mes, solo se lavó la cara muy rápido mientras se duchaba. En los primeros días, detectó unos quistes blanquecinos en las pestañas y su piel se había vuelto escamosa y rugosa. Al final del experimento, tenía los poros obstruidos y agrandados, la piel seca en los labios y las mejillas, los párpados rojos.

Comprobó, con varios estudios, que su piel había envejecido 10 años siguiendo este experimento. "Tantos días sin limpiar la piel, suponen una acumulación de suciedad y contaminación, lo que hace que la presencia de radicales libres se disparen y, por lo tanto, que aparezcan signos del envejecimiento, con menor firmeza y más arrugas", apostilla Ana Yuste, responsable de formación de Aromatherapy Associates.

La rutina adecuada

Antes de elegir tu desmaquillante, recuerda la importancia de ubicar las necesidades exactas de tu piel. Para la piel grasa, es por ejemplo recomendable "un tratamiento facial con ácido salicílico", dice la farmacéutica experta en dermatología, Piluca Barrau. "Este ácido penetra en los poros y ayuda a eliminar la suciedad y el exceso de grasa que pueden obstruir los poros y provocar brotes de acné".

Aunque no tengas mucho tiempo, procura aplicar este paso a paso: "por la mañana podremos tirar con un limpiador en gel, pero recomiendo hacer doble limpieza por la noche. Así, retiraremos primero el maquillaje con un limpiador oleoso y, luego, terminaremos de limpiar impurezas con uno en gel", recomienda Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.

