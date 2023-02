Cómo enfrentarse a los 'post' de enamorados en San Valentín, disfrutando de tu soltería

Imagen de archivo mujer de mirando su móvil mientras come

Si este 14 de febrero no tienes pareja, es necesario mentalizarte ante la avalancha de stories, fotos y publicidad de corazones y enamorados besándose que se viene en este Día de San Valentín.

Aunque pueda parecer una fecha para deprimirse si estás soltero, distraerse y disfrutarlo en soledad es menos difícil de lo que parece.

Por lo pronto, el día antes podrás celebrar tu soltería, ya que el 13 de febrero es el Día del Soltero. Un momento para asimilar que estar solo no está tan mal y que lo primero que debes hacer es tener una relación sana contigo misma.

Además, no tiene sentido que nos sintamos mal por no tener pareja. Hoy en día, ya no queremos ser amadas a cualquier precio, podemos vivir solas y ser independientes.

No deberíamos tener relaciones por necesidad, sino porque deseamos y queremos estar con esa persona. Por eso, no te agobies si no tienes pareja el Día de los Enamorados, porque hay muchas cosas que hacer primero con una misma.

La clave está en planificar de antemano cómo quieres pasar ese día. Planifica un momento especial para ti y piensa que los amantes vienen y van, pero tú puedes mantener un constante idilio contigo misma.

Puede que quieras hacer planes con tus amigos, y salir a divertiros, o puede que quieras quedarte en casa con un baño relajante, unas velas y un buen libro.

Claves para pasar San Valentín sola

Ten una actitud positiva y activa. Conecta contigo misma y quiérete mucho, planteándote el porqué estás sola este día.

En ocasiones es porque la última relación no salió bien o porque, realmente, no has encontrado a alguien que merezca la pena.

Recuerda eso y date cuenta de que si no estás con alguien es por qué no quieres. ¿Para qué vas a tener una relación mediocre cuando puedes esperar y encontrar una relación de calidad?

Escribe tus 'red & green flags'

Puedes preguntarte qué es para ti una relación de pareja, en qué se basa, cuáles son los pilares fundamentales… qué cualidades tiene que tener la otra persona, cómo quieres que te trate y qué es lo que no estás dispuesta a soportar.

Quiérete a ti por encima de todo

Acostumbras a criticarte y a juzgar las cosas que haces mal, pero ¿qué pasa con lo positivo?

Escribe tus cualidades y fortalezas. Aprovecha este momento, para darte amor, para comprenderte y perdonarte los errores cometidos.

Distráete sin el móvil

Cuando se aproxima el Día de San Valentín, a mucha gente le entra nostalgia, sobre todo si se encuentran sin pareja en ese momento. Lo peor, ese día, es meterte en las redes.

Ver como el resto está feliz con su pareja te hará sentir mal, pero en realidad eso no tiene por qué pasar si tú estás bien contigo misma.

No te compares, al fin y al cabo, ellos no son tú, ni sabes la relación que hay detrás de esas stories o posts.

Celébralo con amigos

Seguro que en tu situación hay más de un amigo tuyo soltero. Una buena opción entonces sería ir a tomar algo con ellos, hablar de otras cosas, valorando a gente a la que también le importas.

San Valentín no es solo para celebrar el amor, sino también la amistad. Junto con tus amigas, organiza una fiesta especialmente para los solteros, así todos los invitados estarán en sintonía y se olvidarán de lo 'cursi' que puede llegar a ser el 14 de febrero cuando tienes pareja.

