Carla Pereyra: "El ego malo desmedido es el peor enemigo de esta sociedad"

Carla Pereyra se crió en Paraná, la capital de Entre Ríos, en Argentina. Con 17 años se instaló en Milán para trabajar como modelo, sueño que se hizo realidad trabajando con marcas como Alberta Ferretti y Max Mara.

Movida por una canción de Alejandro Sanz, decidió mudarse a España donde ha seguido trabajando como imagen para diferentes marcas. A sus 35 años vive un dulce momento, centrada en su faceta de madre de dos preciosas niñas y de empresaria.

La argentina contesta para magasIN a nuestro Magatest en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres como Virginia Woolf, Ana María Matute, Jane Austen, Almudena Grandes, Carmen Laforet, Alice Munro, Elena Ferrante…

1. Tu 'primera memoria'…

Una infancia feliz, siempre rodeada de familia… un recuerdo que me hace feliz, los domingos con mi Nono. Ibamos a visitarle y, por las mañanas, me sentaba a leer el

Periódico y él me contaba historias de su vida y de su familia en Italia… Creo que todo eso marcó mucho mi niñez y adolescencia.

2. 'Cuando la revolución termine'…

¡A las posibilidades que tenemos! Ya sea en el campo o en la ciudad cuando abrimos la ventana que mira hacia la vida y ves y te ilusionas con todo lo que puedes hacer ese día… ¡Qué sensación mas bonita!

3. ¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre…?

Sobre el orgullo pienso en la capacidad que tenemos las mujeres de dar vida y tambien de haber formado una familia desde el amor…

Prejuicio de las creencias instaladas, de las verdades absolutas que nos han contado y nos han hecho tanto daño como sociedad.

4. 'La amiga estupenda' es…

La soledad, poder pensar… o callar mis pensamientos con musica o con respiración… tener mis momentos conmigo misma me parece fundamental.

5. ¿Qué fue 'lo que el viento se llevó'?

La necesidad de demostrar a los demas, de hacer sin un propósito o compromiso que realmente me haga feliz a mi…

6. ¿Queda algo de 'la edad de la inocencia'?

Hasta que se demuestre lo contrario… ¡sí, mucho! Pero ahora la disfruto mas aun en las charlas con mis peques… bendita seas inocencia, y que no te interrumpan!!

7. ¿Qué te deja 'el corazón helado'?

Madres que pierden a sus hijos, el circulo de la vida, la razon y el entendimiento no nos permiten superar fácilmente estas perdidas, son totalmente antinaturales.

8. ¿'El mejor de los mundos posibles'?

Hace tiempo vengo analizando diferentes situaciones vividas o cercanas. En gran parte lo que más me defrauda es llegar a la conclusión de que el ego malo desmedido es el peor enemigo de esta sociedad.

El ego en sí es parte nuestra, bien llevado es un gran potenciador... el malo es el desequilibra, el que lleva a la razon a perderse y cometer actos fuera él.

9. ¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? o por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías ‘un viaje sin retorno’?

A la ignorancia, a las personas que la vida les pasa sin más, a la dejadez. Ese es el tipo de personas que no quiero en mi vida ni en el entorno de mis hijas.

10. ¿Qué supone 'la ridícula idea de no volver a verte'?

La falta de aire, la sensación de dolor más profunda para la que no existe ninguna anestesia.

11. 'El amor más grande'…

A mí misma… He aprendido a convivir conmigo, a enamorarme del proceso de aprendizaje, a conocerme y a entender que si no estoy en mi equilibrio alma-cuerpo-mente no funciono y no puedo dar mi mejor version a la vida y cuidar de quienes más quiero.

12. ¿Para qué pedirías 'amnesia colectiva'?

No creo que en ningún caso olvidar sea la solución, por defecto volveríamos a cometer los mismos errores… Re-educar es el camino

14. 'Un secreto inconfesable'

La palabra misma lo dice, inconfesable… y, además, si es secreto, en cuanto se lo cuentas a uno, se extiende como la pólvora… Así que eso me encargo de hablarlo con mi soledad.

15. ¿Qué es para ti 'nada'?

La perdida del todo, la vida sin razón, la nada misma.

O que no termine nunca, porque es lo que nos permite debatir, llegar a una verdad colectiva, nos lleva a la evolución… Eso sí, las formas las podemos discutir.

