El Magatest de María Casado: "A veces no volver a ver a alguien es sano y necesario"

María Casado, presidenta de la Academia de Televisión, es candidata a ser una de las Top 100 Mujeres Líderes en España en la categoría de Medios en su décima edición, reconocimiento que ya recibió las Top 100 2017 y 2018. De esta manera pasaría a ser una Top 100 honoraria, nombramiento otorgado a las líderes que han sido elegidas en tres ocasiones.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, los inició de su carrera fueron en su Cataluña natal pero fue su salto a la televisión nacional lo que la convirtió en uno de los rostros más populares de TVE como presentadora del Telediario. Desde entonces se ha convertido en rostro habitual de programas de éxito como Informe Semanal, El debate de La 1, 59 segundos o Los desayunos de TVE.

Actualmente, María está al frente del programa Las tres puertas que ha renovado por una segunda temporada y que proximamente se emitirá en La 2 de TVE. Un programa de entrevistas que debe su nombre a las tres puertas o filtros de Sócrates, las tres preguntas que toda persona se debe formular antes de decir algo: ¿es verdad?, ¿es bueno?, ¿aporta algo?.

En su faceta de escritora, María Casado es autora del libro Historias de la tele (Ed. Aguilar, 2017), en el que recoge anécdotas sobre los programas, las series y los profesionales de la televisión de aquellos años en los que únicamente había un canal.

Para MagasIN, la periodista cambia del lado y pasa a ser la entrevistada respondiendo a nuestro Magatest, en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres como Virginia Woolf, Ana María Matute, Almudena Grandes, Carmen Laforet o Elena Ferrante.

1. Tu 'primera memoria'…

Paseos de la mano de mi abuela y mi madre por las calles de Barcelona…

2. 'Una habitación con vistas' a…

Al mar. Siempre al lado del mar.

3. ¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre…?

Soy de poco orgullo y pocos prejuicios. He aprendido con los años a no juzgar, aunque no comprenda.

4. 'La amiga estupenda' es…

La que siempre está, pase lo que pase.

5. ¿Qué fue 'lo que el viento se llevó'?

En mi caso, el viento y los años se llevaron los miedos y las inseguridades.

6. ¿Queda algo de 'la edad de la inocencia'?

Siempre somos las niñas que fuimos.

7. ¿Qué te deja 'el corazón helado'?

Las injusticias.

8. ¿'El mejor de los mundos posibles'?

Mi mundo, mi familia y mis amigos.

9. ¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? o por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías 'un viaje sin retorno'?

A todo aquel que no es capaz de ponerse en los zapatos del otro, a los que no tienen empatía ni educación.

10. ¿Qué supone 'la ridícula idea de no volver a verte'?

A veces no volver a ver a alguien es sano y necesario. He cerrado la puerta más de una vez.

11. 'El amor más grande'…

El amor de una madre, sin ninguna duda.

12. ¿Para qué pedirías 'amnesia colectiva'?

Para el dolor.

13. Un 'secreto a voces'

No guardo secretos.

14. 'Un secreto inconfesable'

Me gustan las verdades y siempre de frente, aunque duela.

15. ¿Qué es para ti 'nada'?

Nada es todo. No hay vida sin muerte.

16.'Cuando la revolución termine'…

Que nos pille trabajando.

