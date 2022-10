¡Tetas fuera! Descubre los beneficios de no usar sujetador

Llegar a casa y, lo primero de todo, quitarse el sujetador y los zapatos. Este es sin duda un pequeño placer que repiten muchas mujeres diariamente. Y es que el sujetador es una prenda que genera sentimientos encontrados: hay a quién le encanta y le hace sentir sexy, mientras que otras lo detestan y les parece incómodo e innecesario.

Pese a todo, el uso sostén está tan extendido y normalizado que muchas mujeres se resisten a dejar de usarlo, incluso aunque no les guste. Esto puede ocurrir por miedo a que no se acepte socialmente, especialmente en ciertos contextos como el laboral, o por temor a que se les caiga el pecho o se vea más feo con el paso del tiempo.

Y es que sobre si abandonan el sujetador. Pero ¿realmente es malo no usar sujetador?

En 2013, el profesor Jean-Denis Rouillon, de la Universidad de Franche-Comte en Besançon, compartía con todo el mundo las conclusiones previas de un estudio sobre la utilidad del sostén en 330 mujeres durante 15 años. La conclusión era sorprendente: ni evitan el dolor de espalda ni previenen el debilitamiento de los tejidos y la caída inevitable del pecho por efecto de la gravedad.

Llegaba a afirmar que las mujeres que no lo usaban obligaban a sus propios cuerpos a fortalecer las fibras de colágeno, con lo que las mamas experimentaban una elevación de unos 7 milímetros. Sus conclusiones fueron ampliamente reproducidas en la prensa de todo el mundo… pero el estudio final nunca se ha llegado a publicar. O no hay manera de localizarlo.

Aun así, el doctor Martín recalca que "a día de hoy, no hay estudios que demuestren una clara relación entre el uso del sujetador y la salud del busto. El pecho se sujeta de forma natural por los llamados ligamentos de Cooper. Es el tamaño y peso de las mamas lo que más incide en que, con el paso de los años, estos ligamentos vayan perdiendo su capacidad de sujeción. También la capacidad de producir colágeno y eso viene condicionado por la genética, no por el tipo de sujetador".

Por otra parte, no llevar sujetador puede mejorar la salud de la piel, ya que las prendas sintéticas dificultan la transpiración y pueden causar irritaciones. El sujetador no es una excepción.

"No usarlo alivia posibles irritaciones por contacto al no estar la piel en constante roce con la prenda. Además, la presión ejercida por el sujetador puede dificultar la circulación sanguínea y complicar el drenaje natural. No llevarlo mejora la oxigenación de la piel en esa zona. Ahora bien, con desprenderse de él unas horas al día suele ser suficiente", expuso el doctor Martín en declaraciones recogidas por SModa.

Cuándo sí debes usarlo

Si bien la necesidad de su uso diario no está del todo clara, en parte por la falta de interés científico por este tema, lo que los expertos sí que recomiendan es utilizarlo al hacer deporte. La razón es que, si no se lleva la sujeción adecuada, el ejercicio sí que puede afectar negativamente a las fibras musculares del pecho.

Un estudio publicado en SAGE Journal estima incluso que no utilizar sujetador al practicar deporte puede incluso bajar el pecho hasta 4 milímetros.

Utiliza el adecuado

Si no sabes si abandonar el uso de sujetador para siempre o simplemente te gusta llevarlo, lo más importante que debes hacer es llevar la talla correcta, algo que la mayoría de mujeres no hacen. Y es que, el mal uso del sujetador puede provocar irritaciones en la piel, problemas circulatorios y acelerar la flacidez de los tejidos.

En el caso de no saber qué talla usar o cómo saber cuál es el mejor para ti, te damos algunos consejos:

Siempre pruébatelo antes de comprarlo.

Mide tu pecho, empezando por la banda: para ello, debes colocarte delante de un espejo con un sujetador sin relleno y una postura lo más relajada y derecha posible. Empieza por el contorno bajo pecho, es decir, justo debajo. Utiliza una cinta métrica, pero no aprietes. El resultado que dé será el tamaño de la banda del sujetador.

Mide la copa para saber la medida exacta: en este caso, tienes que medir el contorno, a la altura del pezón. Mantén la cinta en horizontal y sin apretar alrededor del busto. Una vez tengas la medida, acude a las tablas de la tienda donde quieras comprar el sostén y observa a qué letra pertenece.

Estate pendiente de si cambia tu pecho: a lo largo de la vida puede cambiar la forma y el tamaño de nuestro pecho, es algo natural y sobre lo que hay que estar vigilantes para usar siempre la talla de sujetador correcta.

